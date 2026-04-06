«Мы варимся в собственном соку». Роднина — о фигурном катании

«Очередной сезон без международных турниров прошел и мало чем отличался от предыдущих. Был ли достигнут какой-то прогресс? Наше фигурное катание не шагнуло вперед за этот сезон. Оно не могло шагнуть вперед, так как мы не выступаем на международных стартах. Сейчас мы отделены от мирового фигурного катания и варимся в собственном соку. Участие Гуменника и Петросян на Олимпиаде — небольшое светлое пятно в этом сезоне. Но в остальном ничего не поменялось», — приводит слова Ирины Родниной «Советский спорт».