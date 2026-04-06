«Мы варимся в собственном соку». Роднина — о фигурном катании

По мнению Ирины Родниной, российское фигурное катание не шагнуло вперед за этот сезон.
«Очередной сезон без международных турниров прошел и мало чем отличался от предыдущих. Был ли достигнут какой-то прогресс? Наше фигурное катание не шагнуло вперед за этот сезон. Оно не могло шагнуть вперед, так как мы не выступаем на международных стартах. Сейчас мы отделены от мирового фигурного катания и варимся в собственном соку. Участие Гуменника и Петросян на Олимпиаде — небольшое светлое пятно в этом сезоне. Но в остальном ничего не поменялось», — приводит слова Ирины Родниной «Советский спорт».
В 2022 году Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных состязаний. В мае 2025 года организация разрешила четырем российским одиночникам — Петру Гуменнику, Владиславу Дикиджи, Аделии Петросян и Алине Горбачевой — участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Однако российские танцевальные дуэты и спортивные пары были не допущены к отбору для зимних Олимпийских игр.
В квалификации на Олимпиаду в Пекине Петросян и Гуменник завоевали право участия в турнире. На Олимпийских играх они заняли шестые места в одиночном зачете. После Олимпиады российских фигуристов не допустили к участию в чемпионате мира.