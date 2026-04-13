5 самых красивых пар в спорте: любовь, которая выдержала все

Отношения между Траньковым и Волосожар не ограничиваются работой на льду. В 2015 году они поженились, устроив торжество в Москве с большим количеством гостей. В 2017 году у пары родилась дочь Анжелика (фигуристы хотели назвать ее Таисией, но в роддоме поняли, что девочке не подходит это имя). В 2021 году на свет появился сын Теодор. А в 2024 году семья стала еще больше: Волосожар родила третьего ребенка — сына Леонида. Сейчас супруги воспитывают троих детей и в шутку называют себя «трехкратными».