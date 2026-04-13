5 самых красивых пар в спорте: любовь, которая выдержала все

За кулисами большого спорта — свои драмы. Кто-то годами скрывает отношения от тренеров, кто-то делает предложение в прыжке с парашютом, а кто-то ждет заветное «да» несколько лет. А нашей статье пять историй о любви, поддержке и умении побеждать вместе.
Никита Нагорный и Дарья Спиридонова
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга Дарья (в девичестве Спиридонова) впервые увидели друг друга на соревнованиях, когда ему было 12, а ей — 10. Однако настоящая дружба завязалась лишь в 2014 году на общих сборах в Подмосковье. Никита проявлял настойчивость, несколько раз предлагал встречаться, пока Дарья наконец не ответила согласием — ее мысли были заняты спортивной карьерой, и она долго не замечала его знаков внимания.
Отношения гимнастов поначалу вызывали тревогу у тренеров сборной, поэтому спортсмены даже делали вид, что расстались, чтобы их оставили в покое. Нагорный, зная, что Спиридонова мечтает прыгнуть с парашютом, вывез ее на парашютную площадку. После прыжка он сделал ей предложение. В 2018 году спортсмены поженились, а летом 2023 года у Нагорных родился сын Марк. В феврале 2026 года супруги сообщили о второй беременности и раскрыли пол будущего малыша: гимнасты ждут девочку.
Маргарита Мамун и Александр Сухоруков
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и двукратный чемпион Европы по плаванию Александр Сухоруков познакомились во время Универсиады в Казани в 2013 году. По словам самой гимнастки, это была любовь с первого взгляда — она никогда никого так близко к себе не подпускала, но Саша сразу ее зацепил.
Сухоруков сделал предложение Мамун на Олимпийском балу в конце 2016 года, а уже в сентябре 2017 года пара узаконила отношения. В октябре 2019 года у них родился сын Лев. Их история — пример того, как два человека из совершенно разных видов спорта могут найти друг друга и построить крепкую семью.
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и призер Игр Оксана Домнина были знакомы с 2001 года. Их роман начался в 2005-м, а в январе 2011 года у пары родилась дочь Анастасия. Однако в конце 2013-го Домнина объявила о расставании. Но уже в феврале 2014 года спортсмены снова стали жить вместе, а в апреле того же года поженились. В январе 2016 года у супругов родился сын Илья.
Главное испытание их семьи случилось в 2023 году. В январе Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией, был помещен в медикаментозную кому, а на фоне сепсиса начались проблемы с кровообращением. Чтобы остановить некроз и спасти жизнь фигуриста, врачам пришлось ампутировать ему стопы ног и кисти рук. Когда 3 февраля врачи сообщили об этом решении, Костомаров признавался: «Я мог только плакать».
Все эти месяцы рядом с ним находилась Оксана. Она взяла на себя всю нагрузку и стала для мужа главной опорой. Сам спортсмен позже признавался, что без поддержки жены он бы не вернулся оттуда, где был — из двухмесячного пребывания в реанимации. Домнина, пока муж находился в больнице, изучала информацию о реабилитации, а после его выписки помогала ему учиться жить заново.
Несмотря на тяжелейшие травмы, фигурист вернулся на лед. В декабре 2025 года он впервые после ампутации вышел на публику — станцевал со своей женой на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха, и зрители приветствовали их пару стоя.
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
Российские фигуристы в парном катании Максим Траньков и Татьяна Волосожар начали выступать вместе в 2010 году и сразу стали одной из сильнейших пар в мире. В 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи они завоевали золото в парном катании.
Отношения между Траньковым и Волосожар не ограничиваются работой на льду. В 2015 году они поженились, устроив торжество в Москве с большим количеством гостей. В 2017 году у пары родилась дочь Анжелика (фигуристы хотели назвать ее Таисией, но в роддоме поняли, что девочке не подходит это имя). В 2021 году на свет появился сын Теодор. А в 2024 году семья стала еще больше: Волосожар родила третьего ребенка — сына Леонида. Сейчас супруги воспитывают троих детей и в шутку называют себя «трехкратными».
Траньков и Волосожар не раз признавались, что семья для них сейчас на первом месте. В 2025 году Максим даже приостановил тренерскую деятельность, чтобы проводить больше времени с близкими.
Александра Трусова и Макар Игнатов
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов — одна из самых обсуждаемых пар последнего времени. Их отношения, о которых долгое время ходили слухи, получили официальное подтверждение летом 2024 года, когда они подали заявление в ЗАГС, а вскоре после этого сыграли свадьбу. А уже в марте 2025 года стало известно, что Александра ждет ребенка, 6 августа у пары родился сын Михаил.
Но на этом важные события не закончились. 17 октября 2025 года Трусова и Игнатов обвенчались в церкви и в тот же день крестили своего новорожденного сына. Поклонники пары отметили, что 17-е число — символичная дата для их отношений, с ней было связано несколько ключевых моментов их совместной истории. При этом оба фигуриста не собираются останавливаться на достигнутом: Трусова уже вернулась к тренировкам и планирует продолжить карьеру, а Игнатов продолжает выступать и активно поддерживает супругу во всех начинаниях.
У каждой из этих красивых и ярких пар своя история. Но каждый из них смог доказать, что даже в мире, где все подчинено баллам и результатам, есть место для настоящей любви.