Бег оказался эффективным средством против депрессии
Голландские ученые провели исследование, которое показывает, что добавление физической активности может улучшить эффективность лечения депрессии.
Голландские ученые провели исследование, которое показывает, что добавление физической активности может улучшить эффективность лечения депрессии.
Ученые из Университета Врие (Амстердам) провели исследование с участием 141 человека с диагностированной депрессией, сообщает телеграм-канал «Хорошие новости». 45 добровольцев лечились с помощью антидепрессантов, а остальные выбрали не лекарства, а предложенный исследователями бег по 45 минут 2−3 раза в неделю. Через 16 недель выяснилось, что у 44% участников в обеих группах улучшилось психологическое состояние, а у тех, кто бегал — заодно и физическое.
Специалисты говорят, что отказываться от медикаментозного лечения, если его назначили, не надо. Но, если добавить физическую активность — эффект будет лучше. Тем более, что физические упражнения напрямую воздействуют на малоподвижный образ жизни, часто встречающийся у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, побуждая их выходить на улицу, ставить личные цели, улучшать свою физическую форму и участвовать в групповой деятельности.