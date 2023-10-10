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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бег оказался эффективным средством против депрессии

Голландские ученые провели исследование, которое показывает, что добавление физической активности может улучшить эффективность лечения депрессии.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Университета Врие (Амстердам) провели исследование с участием 141 человека с диагностированной депрессией, сообщает телеграм-канал «Хорошие новости». 45 добровольцев лечились с помощью антидепрессантов, а остальные выбрали не лекарства, а предложенный исследователями бег по 45 минут 2−3 раза в неделю. Через 16 недель выяснилось, что у 44% участников в обеих группах улучшилось психологическое состояние, а у тех, кто бегал — заодно и физическое.

Специалисты говорят, что отказываться от медикаментозного лечения, если его назначили, не надо. Но, если добавить физическую активность — эффект будет лучше. Тем более, что физические упражнения напрямую воздействуют на малоподвижный образ жизни, часто встречающийся у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, побуждая их выходить на улицу, ставить личные цели, улучшать свою физическую форму и участвовать в групповой деятельности.

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