Бег оказался эффективным средством против депрессии

Ученые из Университета Врие (Амстердам) провели исследование с участием 141 человека с диагностированной депрессией, сообщает телеграм-канал «Хорошие новости» . 45 добровольцев лечились с помощью антидепрессантов, а остальные выбрали не лекарства, а предложенный исследователями бег по 45 минут 2−3 раза в неделю. Через 16 недель выяснилось, что у 44% участников в обеих группах улучшилось психологическое состояние, а у тех, кто бегал — заодно и физическое.

Специалисты говорят, что отказываться от медикаментозного лечения, если его назначили, не надо. Но, если добавить физическую активность — эффект будет лучше. Тем более, что физические упражнения напрямую воздействуют на малоподвижный образ жизни, часто встречающийся у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, побуждая их выходить на улицу, ставить личные цели, улучшать свою физическую форму и участвовать в групповой деятельности.