Как спортсмены начинают день: 5 привычек, которые изменят вашу утреннюю рутину

Пока мир судорожно жмет кнопку «отложить» на будильнике, а лента соцсетей затягивает в водоворот новостей еще до первого глотка кофе, где-то начинается совсем другое утро. Оно заряжено на результат и построено по кирпичикам здоровых привычек. Это утро настоящего спортсмена — неважно, готовится ли он к Олимпиаде, марафону или просто стремится быть лучшей версией себя. Заглянем за кулисы и узнаем, какие ритуалы помогают им начинать день с максимальной энергией и фокусом. Спойлер: магия вне Хогвартса существует, и имя ей — дисциплина.