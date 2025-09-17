Трюк спортсменов: как простой прием помогает быстрее прокачать тело

Дневник — это не просто таблица с цифрами, а инструмент контроля и мотивации. Он позволяет видеть динамику: например, как за месяц увеличился рабочий вес или как выросла дистанция пробежки. Когда прогресс фиксируется на бумаге или в телефоне, он перестает казаться абстрактным — появляются конкретные доказательства, что усилия работают.