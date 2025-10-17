Без зала и железа: как актрисы Голливуда поддерживают идеальную форму

Долгое время спортивная рутина звезд ассоциировалась с потными залами, HIIT-тренировками и бесконечными приседами с весом. Но тренд на осознанность и гармонию постепенно меняет картину. Растяжка и йога перестают быть «дополнением» к нагрузкам — они становятся главной практикой, которая дает телу подтянутость, гибкость и легкость без наращивания массивных мышц. Для актрис это еще и способ поддерживать ровную осанку, плавность движений и стрессоустойчивость — важные составляющие экранного образа. Ниже — три истории известных актрис, которые отказались от тяжелого фитнеса и сделали ставку на мягкую силу.