Надежность, как у Land Cruiser: 5 пар мужских кроссовок для комфортной осени

Сочетание элегантного коричневого и глубокого оливкового делает эти Nike Zoom Vomero Roam идеальными для осенних городских джунглей. Эти кроссовки не только выглядят дорого, но и обеспечивают исключительный комфорт благодаря технологии Zoom Air и мягкой пене. Они созданы для тех, кто ценит надежность и стиль в равной степени, и не боится экспериментировать с цветом.