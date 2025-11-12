Стратегический гид по распродаже 11.11: топ 3 модели от топ 3 брендов

Мы подготовили подборку из девяти моделей от adidas, Nike и Salomon, которые можно приобрести с приятной скидкой.
Смело добавляйте товар в корзину — скидка применится автоматически!
adidas
Идеальное сочетание стиля и комфорта. Минималистичный дизайн и легендарная амортизация Boost делают эту пару незаменимой в любом гардеробе.
Классика, которая никогда не выйдет из моды. Замшевый верх и резиновая подошва создают винтажный образ, который идеально впишется как в спортивный, так и в повседневный стиль.
Легендарная модель, которая вновь на пике популярности. Универсальный силуэт и классическая расцветка делают эти кеды идеальным выбором на каждый день.
Nike
Футуристичный дизайн и непревзойденная амортизация. Технология Shox обеспечивает уникальный комфорт и поддержку, а яркие акценты добавляют образу динамичности.
Классический силуэт в новой интерпретации. Дымчатые оттенки и качественные материалы делают эту пару стильным и универсальным дополнением к любому образу.
Легендарная модель в премиальном исполнении. Сочетание различных материалов и текстур, а также видимая вставка Air Max делают эти кроссовки настоящим произведением искусства.
Salomon
Смелый и авангардный дизайн, созданный в коллаборации с Maison Margiela. Эти кроссовки — идеальный выбор для тех, кто не боится экспериментировать со стилем.
Сочетание функциональности и стиля. Эти кроссовки идеально подходят как для активного отдыха, так и для создания модных городских образов в стиле «gorpcore».
Премиальная версия культовой модели. Кожаный верх и проверенная временем система амортизации делают эту пару идеальным выбором для ценителей комфорта и качества.
