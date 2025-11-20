Нет сил тренироваться в пасмурную погоду: 5 лайфхаков, которые помогают всем

Осенью и зимой многие сталкиваются с одним и тем же сценарием: мало света, тягучие утра, отсутствие энергии и ощущение, что тело включается на полную мощность только к вечеру. В такую погоду особенно сложно сохранять привычный ритм тренировок — даже те, кто ходит в зал стабильно, начинают пропускать занятия. В этой статье мы собрали простые и рабочие способы, как поддерживать мотивацию без постоянных «надо».