От Бузовой до Семенович: звезды, которые тренировались всем назло

Любая тренировка знаменитости мгновенно становится поводом для обсуждений: «неуместно», «смешно», «не твое». Одних это останавливает, других — наоборот, мотивирует. В этой подборке — три истории, когда звезды пошли в зал не ради формы и лайков, а вопреки реакции окружающих. Их отговаривали, высмеивали и не воспринимали всерьез, но именно это стало для них отправной точкой.
Ольга Бузова — бокс неплохая закалка от хейтеров
После разрыва с Давидом Манукяном в январе 2021 года телеведущая и певица Ольга Бузова возобновила занятия боксом, назвав это желанием попробовать что-то новое и отвлечься от личных переживаний. В соцсетях она опубликовала видео первой за долгое время тренировки, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие подписчики открыто раскритиковали ее увлечение за «непрофессиональную технику», посоветовали сосредоточиться на личной жизни или «добиться настоящего успеха хотя бы в чем-то одном».
Бузова, в свойственной ей манере, достойно ответила на все выпады, напомнила, что тренируется под руководством профессионального инструктора Софьи Очигава, чемпионки мира по боксу, которая точно знает лучше, что она делает правильно, а что нет. Конечно, она не выходит на профессиональный ринг, но несмотря на насмешки, продолжает активно тренироваться. Как говорит сама Ольга, делает она это не ради спортивных достижений или одобрения окружающих, а потому, что считает бокс отличным способом для снятия напряжения и перезагрузки.
Анна Семенович — стала чемпионкой назло тренерам
В возрасте двух лет Анне Семенович был диагностирован ревматоидный артрит — хроническое заболевание, поражающее суставы. По рекомендации врачей, чтобы сохранить их подвижность и укрепить мышцы, в три года ее отдали в секцию фигурного катания. Тренеры, видя хрупкого ребенка с ограниченной физической выносливостью, не верили в ее потенциал и считали, что такой травмоопасный вид спорта ей противопоказан. Поэтому говорили, что толку от этих занятий не будет и родителям Ани стоит поискать для нее что-то попроще и полегче.
Несмотря на такой открытый скептицизм, Анна упорно тренировалась, часто занимаясь дольше других. Со временем она не только преодолела ограничения, связанные с болезнью, но и добилась значительных успехов в фигурном катании. В 1995 году, в возрасте 15 лет, она начала выступать в паре с Владимиром Федоровым. В 1996 и 1997 годах дуэт дважды побеждал на престижном турнире «Финляндия Трофи». В 1997 году они завоевали бронзу на этапе Гран-при «Skate America», а в 1998-м — стали бронзовыми призерами чемпионата России. Но одним из главных достижений Семенович в фигурном катании стало серебро на юниорском чемпионате мира.
Правда в 2001 году спортивную карьеру все-таки пришлось завершить из-за серьезной травмы мениска. Анна перешла в шоу-бизнес, став участницей группы «Блестящие», а затем — сольной певицей и телеведущей. В своих соцсетях Семенович часто делится фото тех времен и очень гордится, что не сдалась и смогла доказать и тренерам, и самой себе, что даже невозможное возможно, если иметь цель и верить в себя.
Джессика Эннис-Хилл — триумфальное возвращение, которого никто не ждал
Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл завоевала золото в семиборье на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, став национальной героиней. Уже в следующем году ее карьера оказалась под угрозой: из-за разрыва ахиллова сухожилия она была вынуждена пропустить чемпионат мира в Москве. Позже стало известно, что спортсменка беременна, и в январе 2014 года Джессика официально объявила о паузе в карьере ради рождения сына, который появился на свет в июле того же года. Многие эксперты считали, что после родов и почти двухлетнего перерыва на ее спортивной карьере можно ставить крест, Джессика окончательно потеряла форму и не сможет вернуться на свой прежний уровень.
Однако всего через 10 недель после рождения сына Эннис-Хилл возобновила тренировки, начав с базовой физической подготовки, постепенно наращивая нагрузку. Ее возвращение стало одним из самых обсуждаемых событий в легкой атлетике. Всего через 13 недель материнства она выиграла чемпионат мира 2015 года в Пекине, а год спустя — серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, уступив несколько очков бельгийке Нафиссату Тиам. После этого 13 октября 2016 года она приняла решение завершить карьеру, оставив за собой статус одной из самых уважаемых спортсменок в истории. Ее пример вдохновил тысячи женщин по всему миру, доказав, что материнство и высокие спортивные достижения могут успешно сочетаться между собой.
Эти истории объединяет одно: ни одна из этих женщин не начала тренироваться ради славы или чужого одобрения. У них было желание доказать всему миру и самим себе, что они способны идти дальше, несмотря на сомнения окружающих и открытую критику в свой адрес.