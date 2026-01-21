От Бузовой до Семенович: звезды, которые тренировались всем назло

Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл завоевала золото в семиборье на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, став национальной героиней. Уже в следующем году ее карьера оказалась под угрозой: из-за разрыва ахиллова сухожилия она была вынуждена пропустить чемпионат мира в Москве. Позже стало известно, что спортсменка беременна, и в январе 2014 года Джессика официально объявила о паузе в карьере ради рождения сына, который появился на свет в июле того же года. Многие эксперты считали, что после родов и почти двухлетнего перерыва на ее спортивной карьере можно ставить крест, Джессика окончательно потеряла форму и не сможет вернуться на свой прежний уровень.