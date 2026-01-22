Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лоуренс и другие звезды, которые отказались считать калории

Эти звезды прекрасно выглядят, но при этом не сидят на диетах. Они не считают калории — и именно это помогает им оставаться в отличной форме.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Культура подсчета калорий стала почти обязательной частью жизни: приложения, весы, подсчеты перед каждым приемом пищи. Кажется, что без этого стройность невозможна. Но даже среди звезд, для которых форма — часть профессии, все больше тех, кто отказывается от такой схемы. Они выбирают более простые приемы для баланса вместо жесткого контроля и это дает более ощутимый результат.

Дженнифер Лоуренс — форма без подсчета калорий

Лоуренс не отказывает себе в сладостях и другой еде — и делает ставку на восстановление.
Лоуренс не отказывает себе в сладостях и другой еде — и делает ставку на восстановление.Источник: AP 2024

Дженнифер не раз говорила, что ненавидит диеты и не собирается тратить свою жизнь на постоянный контроль своей тарелки. Во время съемок она спокойно ест пасту, пиццу и бургеры, не делая из этого драмы. В интервью актриса признавалась, что для нее важнее выспаться и нормально поесть, чем загонять себя в рамки ради цифр на весах.

Ее подход строится вокруг движения и восстановления. Лоуренс много тренируется для ролей — от силовых и кардио до танцев и боевой подготовки, — но не компенсирует это жесткими ограничениями в еде. Она часто говорит о том, что телу нужно топливо, особенно когда график плотный, а съемочные дни длятся по 12−14 часов.

Такой баланс позволяет ей оставаться в форме без постоянного напряжения. Тело не живет в режиме дефицита, быстрее восстанавливается и не приходится заедать стресс после проектов.

Марго Робби — жизнь без диет

Марго не убирает углеводы из рациона, даже когда готовится к ролям.
Марго не убирает углеводы из рациона, даже когда готовится к ролям.Источник: AP 2024

Во время подготовки к фильмам Марго Робби тренируется почти каждый день, но ее рацион далек от пресловутой куриной грудки с брокколи. Актриса не раз рассказывала, что любит пасту, пиццу и шоколад и не видит смысла отказываться от них. Для нее еда — это часть нормальной жизни, а не враг фигуры.

Ее система строится иначе: активные тренировки, много движения на съемках и стабильное питание без крайностей. Марго Робби не чувствует вину после съеденного десерта и не «отрабатывает» его в зале. Она просто живет в режиме, когда тело тратит много энергии — и потому не нуждается в жестком контроле. Такой подход позволяет сохранять форму без постоянного напряжения. Вес не «скачет», потому что нет фаз строгих ограничений и откатов.

Эмма Стоун — баланс вместо контроля

Для Эммы важнее самочувствие, чем цифры на весах.
Для Эммы важнее самочувствие, чем цифры на весах.Источник: AP 2024

Эмма Стоун рассказала в интервью о том, что для нее важнее внутренний комфорт, чем соответствие идеалу. Она не придерживается диет и не продумывает приемы пищи. Но в ее рутине есть йога, прогулки, мягкие тренировки и внимание к состоянию, а не к весам.

Актриса не скрывала, что раньше сталкивалась с тревожностью по поводу состояния своего тела, и именно отказ от жесткого контроля помог ей выстроить более спокойное отношение к этому. Вместо подсчетов калорий — движение, сон и паузы для перезагрузки. Вместо давления — забота и предсказуемый режим дня.

Благодаря такому подходу тело не живет в стрессе, быстрее восстанавливается и выглядит более гармонично. Стоун не раз говорила своим поклонникам, что хорошая форма начинается не с ограничений, а с уважения к собственному состоянию.