Дженнифер Лоуренс и другие звезды, которые отказались считать калории

Ее система строится иначе: активные тренировки, много движения на съемках и стабильное питание без крайностей. Марго Робби не чувствует вину после съеденного десерта и не «отрабатывает» его в зале. Она просто живет в режиме, когда тело тратит много энергии — и потому не нуждается в жестком контроле. Такой подход позволяет сохранять форму без постоянного напряжения. Вес не «скачет», потому что нет фаз строгих ограничений и откатов.