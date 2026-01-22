Почему после праздников тренировки идут хуже — и как быстро вернуть форму

Даже чемпионы после отдыха возвращаются к тренировкам постепенно: прислушиваются к своему телу, дают ему время на адаптацию и не гонятся за рекордами с первого дня. Если вы выделите себе хотя бы 10 дней на плавное возвращение к занятиям, уже скоро окажетесь в лучшей форме, чем те, кто резко бросился в нагрузки и быстро выгорел. Ведь настоящая ваша цель — вернуться к регулярным тренировкам в зале. А это возможно только без боли, страха и чувства вины.