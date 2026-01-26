5 признаков, что тренировки стали формой контроля и вредят вам

Первый и главный тревожный звоночек — смена мотивации. Это означает, что вы идете в зал не для того, чтобы стать сильнее, поддерживать себя в форме или снять стресс. Вы идете, чтобы «отработать» лишний кусок пиццы, наказать себя за пропущенную тренировку и тем самым компенсировать чувство вины. Спорт превращается для вас в инструмент наказания. Вы не отдыхаете, когда устали, а ломаете себя через «не могу», потому что иначе будете считать себя слабым и чересчур ленивым.