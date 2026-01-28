Зарядка для мозга и тела: как проснуться за 10 минут

Многие считают, что утренняя вялость и разбитое состояние — это следствие недосыпа или стресса, поэтому пытаются бороться с этим кофе, контрастным душем или надеются на то, что оно пройдет как-нибудь само. Но на самом деле вашему телу для того, чтобы проснуться, нужен сигнал — импульс к активности. В этой статье мини-комплекс, который как раз поможет его разбудить. Выполняйте каждый день по 10 минут — и вы заметите, как исчезает тяжесть в плечах, голове и ногах, а день начинается с хорошего настроения.