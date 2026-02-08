Почему после 30 звезды не сидят на диетах — и остаются стройными

Эти три подхода показывают: после 30 лет важно не то, что вы едите, а как вы это делаете. Ким делает ставку на дисциплину и нагрузку, Гвинет — на качество продуктов и осознанность, Кейт — на умеренность и регулярность. Ни одна из них не голодает, не исключает целые группы продуктов и не ждет быстрого результата. Их секрет — в системе, которую можно поддерживать годами без выгорания и стресса.