Почему после 30 звезды не сидят на диетах — и остаются стройными

После тридцати метаболизм замедляется, а диеты перестают работать. Эти знаменитости отказались от голодовок и нашли три разных, но рабочих подхода к питанию и тренировкам.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

После 30 лет многие сталкиваются с тем, что прежние методы похудения перестают работать. Организм меняется, гормональный фон стабилизируется, а стресс и плотный график добавляют сложностей. Вместо жестких ограничений звезды выбирают устойчивые системы, которые можно поддерживать годами. В нашей статье три примера с разными подходами — от силовых тренировок до осознанного питания.

Ким Кардашьян: интервальное голодание и силовые тренировки

Ким Кардашьян делает ставку на силовые тренировки и режим питания 18:6. Источник: соцсети.
Ким Кардашьян делает ставку на силовые тренировки и режим питания 18:6. Источник: соцсети.Источник: Соцсети

После рождения четверых детей Ким Кардашьян столкнулась с тем, что прежний подход к похудению перестал работать. В 30 лет она перешла на интервальное голодание по схеме 18:6 — ест только в шестичасовое окно (обычно с 14:00 до 20:00), остальное время она пьет воду, травяные чаи и черный кофе. Этот метод помог ей стабилизировать уровень инсулина и избавиться от постоянных перекусов.

Но ключевую роль сыграли не диета, а тренировки. Кардашьян полностью отказалась от кардио в пользу силовых упражнений с утяжелителями. Три раза в неделю она работает с личным тренером: приседания со штангой до 100 кг, румынская тяга, отведения ног назад и выпады. Такой подход наращивает мышечную массу, которая ускоряет метаболизм даже в состоянии покоя. За год регулярных тренировок она вернула прежние формы без потери объемов в нужных местах. Как отмечает сама Ким, у нее также улучшилась осанка и состояние кожи.

В питании Ким делает акцент на белке: куриная грудка, индейка, яйца, творог составляют основу ее рациона. Углеводы она употребляет только после тренировки — сладкий картофель или киноа. От сахара и обработанных продуктов отказалась полностью. По ее словам, такой режим она поддерживает уже более десяти лет.

Гвинет Пэлтроу: осознанное питание

Гвинет Пэлтроу основала бренд Goop и продвигает подход к осознанному питанию и здоровому образу жизни.
Гвинет Пэлтроу основала бренд Goop и продвигает подход к осознанному питанию и здоровому образу жизни.Источник: Соцсети

Гвинет Пэлтроу начала пересматривать свой рацион после 35 лет, когда почувствовала постоянную усталость и проблемы с пищеварением. Вместо диет она разработала систему, которую позже воплотила в своем бренде Goop. Основа подхода — отказ от рафинированных и молочных продуктов, а также пасленовых овощей (помидор, картофеля, болгарского перца, баклажанов), сахара и обработанного мяса.

Пэлтроу не голодает и не ограничивает калории. Ее рацион состоит из органических овощей, рыбы, киноа, авокадо, орехов и растительных масел. Она ест три полноценных приема пищи в день без перекусов, тщательно пережевывает пищу, а на завтрак пьет напиток из костного бульона.

По ее словам, переход занял около шести месяцев: сначала она убрала сахар, потом молочные продукты, затем глютен. Результат — не только потеря 5−7 кг, но и улучшение состояния кожи, исчезновение вздутия и прилив энергии.

Кейт Миддлтон: сбалансированный рацион без запретов

Кейт Миддлтон придерживается умеренного подхода к питанию без жестких ограничений.
Кейт Миддлтон придерживается умеренного подхода к питанию без жестких ограничений.Источник: AP 2024

Кейт Миддлтон никогда не сидела на диетах, но после 30 лет внесла осознанные коррективы в питание. Ее подход — не отказ от продуктов, а контроль порций и качества. Она ест все, включая десерты, но в умеренных количествах. Основа рациона — зеленый смузи, в составе которого спирулина, салат кейл, порошок матча, шпинат, лук-латук, семена кориандра и ягоды голубики на завтрак. А также разнообразные салаты, в том числе любимый салат с дыней, коктейли с ягодами на основе миндального молока, и холодные супы, например, гаспачо.

Важный принцип Кейт — регулярность. Она ест три раза в день в одно и то же время, не пропускает завтрак и никогда не ложится спать голодной. Это помогает избежать переедания и сохранить стабильный уровень сахара в крови.

Что касается физической активности, Кейт предпочитает теннис, плавание, прогулки с детьми, йогу и пилатес. Такой подход не создает стресса для организма, но поддерживает тонус мышц и хорошее самочувствие. Почти за 15 лет брака с принцем Уильямом она сохранила стройную фигуру без резких колебаний веса — при этом родила троих детей и вела довольно насыщенную общественную жизнь.

Эти три подхода показывают: после 30 лет важно не то, что вы едите, а как вы это делаете. Ким делает ставку на дисциплину и нагрузку, Гвинет — на качество продуктов и осознанность, Кейт — на умеренность и регулярность. Ни одна из них не голодает, не исключает целые группы продуктов и не ждет быстрого результата. Их секрет — в системе, которую можно поддерживать годами без выгорания и стресса.