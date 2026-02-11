Тренировки, которые заменяют спортзал: опыт Утяшевой, Безруковой и Барановской

Вместо этого она выбирает йогу и пилатес, занимаясь с тренером три раза в неделю. Ключевое правило — разнообразие: Снигирь всегда просит вносить в программу новые упражнения, чтобы тело не привыкло к нагрузке. Плавание — еще один ее любимый способ расслабиться и поддерживать тело в тонусе. Обычно она ходит плавать с мужем в бассейн при сауне. Но главный бытовой фитнес-лайфхак актрисы — полный отказ от лифта. Она принципиально ходит пешком по лестницам, превращая рутину в постоянную физическую нагрузку. Актриса уверена, что умение встроить движение в свою повседневную жизнь и получать от этого максимум удовольствия гораздо эффективнее занятий на тренажерах.