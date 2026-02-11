Тренировки, которые заменяют спортзал: опыт Утяшевой, Безруковой и Барановской

Пока одни звезды живут в спортзале, других туда даже силой не затащить. И вот ирония: вторые выглядят не хуже первых. Секрет в том, что они нашли свои альтернативы тренировкам в зале и остаются в прекрасной физической форме. Мы собрали пять вдохновляющих примеров, которые доказывают, что для того, чтобы выглядеть на все сто, не обязательно часами пропадать в зале.
Ляйсан Утяшева — пилатес
Для чемпионки мира по художественной гимнастике, а ныне известной телеведущей Ляйсан Утяшевой пилатес стал логичным продолжением спортивной карьеры и спасением после травм. Эта практика — ее философия тела: безопасное укрепление мышечного корсета, улучшение осанки и гибкости без ударных нагрузок.
Ляйсан не просто занимается сама — она выпустила авторские видеоуроки, превратив личный опыт в мотивацию для тысяч поклонниц. Ее выбор доказывает: после большого спорта можно найти осознанную и эффективную практику, которая сохраняет диалог с телом, не изнашивая суставы.
Юлия Снигирь — плавание и йога
Звезда «Кровавой барыни» актриса Юлия Снигирь развеивает миф о том, что идеальная фигура требует часовых марафонов в зале. Секрет ее изящной формы — в осознанном, спокойном и гармоничном подходе. Она сознательно избегает интенсивной аэробики и громкой музыки в зале, которые вызывают у нее психологический дискомфорт.
Вместо этого она выбирает йогу и пилатес, занимаясь с тренером три раза в неделю. Ключевое правило — разнообразие: Снигирь всегда просит вносить в программу новые упражнения, чтобы тело не привыкло к нагрузке. Плавание — еще один ее любимый способ расслабиться и поддерживать тело в тонусе. Обычно она ходит плавать с мужем в бассейн при сауне. Но главный бытовой фитнес-лайфхак актрисы — полный отказ от лифта. Она принципиально ходит пешком по лестницам, превращая рутину в постоянную физическую нагрузку. Актриса уверена, что умение встроить движение в свою повседневную жизнь и получать от этого максимум удовольствия гораздо эффективнее занятий на тренажерах.
Ирина Безрукова — издержки профессии и ленивый спорт
«Я невероятно не люблю тренажерные залы и обожаю ленивый спорт», — открыто признается актриса. Вопреки всем модным веяниям вместо изматывающих тренировок Ирина выбирает то, что называет «ленивым спортом». Это длительные прогулки, изометрическая гимнастика (статические упражнения при которых мышцы напрягаются, но их длина не меняется), которой актриса занимается раз в две-три недели, и профессиональный массаж.
Но главный ее секрет — сама профессия. Роли в кино требуют от нее умения ездить верхом, бегать и даже падать в реку, и чаще всего снимают такие сцены не с первого дубля. А участие в таких проектах как «Танцы со звездами» и «Последний герой» стало для нее что-то вроде эффективного фитнес-марафона, где от нее требовалось немало физических усилий. Добавьте к этому отказ от алкоголя и здоровый сон — и получится рецепт прекрасной физической формы без ненавистного спортзала от Ирины Безруковой.
Нюша — танцы
Певица Нюша — яркое доказательство того, что ненависть к спортзалу не помеха идеальной фигуре. Даже после рождения двоих детей она возвращалась в форму с завидной скоростью без изнуряющих тренировок. «Мне тяжело даются занятия в зале. А от беговой дорожки становится скучно», — признается в интервью звезда. Ее главный принцип прост: нагрузка должна приносить радость, а не быть наказанием.
Свое спасение Нюша нашла в танцах. Отработка хореографии для клипов и концертов для нее и есть полноценная тренировка, которой можно посвятить целый день. И это не просто весело: танцы — мощный инструмент для коррекции веса, укрепления всего мышечного корсета и красивой осанки. Бонусом идут заряд позитива, уверенность в себе и устойчивость к стрессу. Отметим, что после беременности звезда, спустя 8 месяцев после рождения дочери, уже поражала публику фотографиями в купальнике.
Юлия Барановская — танцы на пилоне
Многодетная мама и телеведущая Юлия Барановская долго считала, что спорт — не для нее. В интервью она часто говорила о том, что абсолютно точно не из тех людей, кто может проводить часы в спортзале на беговой дорожке или со штангой в руках.
Но все изменилось, когда Юлия попробовала танцы на пилоне. «Я плохо знаю свое тело, которое может больше, чем я предполагала», — призналась ведущая в своих соцсетях после первой же тренировки. Несмотря на статус новичка Барановской удалось быстро освоить несколько довольно сложных элементов.
Этот динамичный и женственный вид физической активности стал для Юлии откровением: он сочетает силовую нагрузку, пластику и грацию, развивая при этом гибкость и выносливость. Для Барановской пилон стал способом заново открыть возможности своего тела и получить заряд уверенности в себе.
Как видите, российские звезды успешно обходятся без традиционного качания железа и абонементов в спортзал. Они занимаются тем, что приносит им искреннее удовольствие, а их опыт — лучшая мотивация оторваться от дивана и найти себе активность по душе. Ведь спорт не ограничивается стенами тренажерных залов и должен не угнетать вас, а дарить вдохновение и заряжать позитивными эмоциями.