Тренировки Зендеи перед съемками: как актриса держит идеальную форму

В кадре Зендея двигается легко — будь то фантастический блокбастер или камерная драма. Но за этой легкостью стоит регулярная работа: танцы, функциональные тренировки несколько раз в неделю и отдельная подготовка под конкретную роль. Она не гонится за похудением или набором массы, а выстраивает режим так, чтобы тело оставалось сильным, выносливым и пластичным.
Функционал для активных сцен
В проектах с динамикой — от масштабной фантастики вроде «Дюна» до спортивной драмы «Претенденты» — Зендея делает ставку на выносливость. В ее графике появляются интервальные тренировки и упражнения с собственным весом: болгарские выпады, планки, берпи, тяги с легкими утяжелителями. Задача не в том, чтобы увеличить объем мышц, а в том, чтобы тело выдерживало долгие съемочные смены и повторяющиеся дубли.
Она тренируется 3−4 раза в неделю, комбинируя силовой функционал с активным кардио. Вместо тяжелого железа она выбирает работу на несколько групп мышц одновременно. Такой формат помогает сохранить подвижность и не перегружать суставы, что особенно важно при плотном съемочном графике.
Отдельная история — подготовка к роли в фильме «Претенденты», где она осваивала теннис. Тренировки включали бег, работу на координацию и развитие силы удара. Это добавило телу спортивной выносливости, но почти не повлияло на фигуру — именно такой баланс и стал ее рабочей стратегией.
Танцы и растяжка вместо скучного зала
Танцы для Зендею — не хобби, а полноценная тренировка. С детства она занималась хип-хопом, а во время съемок собирала команду и устраивала вечерние танцевальные сессии по 1−2 часа. Это и кардио, и координация, и способ снять напряжение после рабочего дня.
Регулярная растяжка и элементы пилатеса помогают актрисе сохранить гибкость. Зендея включает такую нагрузку в свой график для контроля движений в кадре: осанка, плавность жестов, свободные плечи и спина, все это очень важно для съемок. Такая нагрузка снижает риск травм и делает движения естественными, особенно в сценах с крупными планами.
Хайкинг по холмам Лос-Анджелеса — еще одна часть нагрузки, про которую актриса не забывает. Пешие подъемы дают мягкую нагрузку на ноги и повышают выносливость. В итоге тело остается подтянутым, но для этого не приходится придерживаться жесткой дисциплины.
Рацион без диет и жестких ограничений
В вопросах питания Зендея не придерживается строгих ограничений. Она вегетарианка с детства и не ест мясо и рыбу, но при этом не строит рацион вокруг жестких запретов. В интервью актриса признавалась, что может спокойно съесть острую лапшу или мороженое и не превращает питание в систему запретов.
Завтрак для нее — не обязательный ритуал. Если утром нет аппетита, первый прием пищи может сдвинуться на середину дня. Такой формат больше похож на интуитивный режим: есть тогда, когда появляется голод, а не по расписанию. При этом она старается избегать кофе и энергетиков, чтобы не перегружать нервную систему в плотном графике съемок.
В результате форма держится не за счет диет, а за счет общей активности. Танцы, функциональные тренировки и постоянное движение компенсируют любовь к десертам. Этот баланс позволяет оставаться в тонусе без резких ограничений и скачков веса.