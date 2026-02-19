Лайфхаки Джей Ло и других звезд: как тренироваться без мотивации

Дженнифер Лопес много лет говорит о дисциплине как о главном инструменте. В интервью она отмечала, что тренировки для нее — это не вопрос настроения, а часть рабочего дня. Обычно она занимается утром: силовые упражнения, работа на корпус, танцевальная кардио-нагрузка. Такой формат помогает не откладывать спорт на вечер, когда усталость уже берет верх.