5 лучших упражнений на ягодицы, которые делают топовые спортсменки

Красивые ягодицы в спорте — побочный эффект правильной тренировки мышц. У топовых спортсменок есть набор самых эффективных упражнений, о которых мы расскажем в статье.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сильная большая и средняя ягодичные мышцы помогают ускоряться, прыгать, менять направление и защищают колени от перегрузки. Поэтому в тренировках легкоатлеток, теннисисток и фигуристок регулярно повторяются одни и те же базовые движения. Ниже — пять упражнений, которые чаще всего входят в силовую программу спортсменок и действительно формируют соблазнительный силуэт при правильной технике и прогрессии нагрузки.

Серена Уильямс — ягодичный мост

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Соцсети

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров Большого шлема и одна из самых физически мощных теннисисток своего поколения. Ее стиль — агрессивная подача и резкие рывки к мячу, где решают скорость старта и устойчивость корпуса. В подготовке к сезону она много работала в зале, делая ставку на силовые упражнения со штангой.

Ягодичный мост и его вариант с весом — одно из базовых движений в таких программах. При подъеме таза большая ягодичная мышца включается в полном разгибании бедра — это то же движение, которое помогает резко сорваться с места или стабилизировать корпус при ударе. Пауза в верхней точке усиливает сокращение и делает работу более контролируемой.

Как выполнять:

  1. Лопатки опереть на скамью, стопы поставить на ширине таза, колени согнуты под углом около 90 градусов.
  2. Штангу или диск расположить на линии таза, удерживая ее руками.
  3. Поднять таз вверх, толкаясь пятками, пока корпус не станет параллелен полу.
  4. Задержаться в верхней точке на 1−2 секунды, сжимая ягодицы. Опуститься медленно и подконтрольно, не бросая вес.

Выполнять 3−4 подхода по 8−12 повторений. Вес подбирается так, чтобы последние 2 повтора давались сложно, но без потери техники.

Главная ошибка — поднимать таз за счет прогиба в пояснице. В этом случае нагрузка уходит в спину, а ягодицы почти не включаются. Чтобы этого не произошло, корпус держат нейтрально, пресс слегка напряжен, а движение начинается именно с толчка пятками в пол.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — румынская тяга

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Шелли-Энн Фрейзер-ПрайсИсточник: Соцсети

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — многократная олимпийская чемпионка и одна из самых быстрых женщин в истории спринта. Ее дистанции — это доли секунды, где старт и разгон решают все. В подготовке к сезону спринтерки обязательно работают над задней поверхностью бедра и ягодицами — без этой связки невозможно быстро разогнаться и удержать темп.

Румынская тяга — базовое упражнение для такой задачи. В отличие от классической тяги, здесь колени слегка согнуты, а движение происходит за счет отведения таза назад. В этот момент активно включаются ягодицы и бицепс бедра — мышцы, которые отвечают за мощный толчок в беге и формируют плотный рельеф задней поверхности.

Как выполнять:

  1. Встать прямо, стопы на ширине таза, штанга или гантели перед бедрами.
  2. Слегка согнуть колени и отвести таз назад, сохраняя спину ровной.
  3. Опускать вес вдоль бедер до уровня середины голени, чувствуя растяжение задней поверхности.
  4. Подняться вверх, толкая таз вперед и сокращая ягодицы.

Упражнение выполняют по 3−4 подхода по 6−10 повторений с умеренным или тяжелым весом. Главное — контроль движения, а не скорость.

Алина Загитова — болгарские выпады

Алина Загитова 
Алина Загитова Источник: Соцсети

Алина Загитова — олимпийская чемпионка в фигурном катании, где устойчивость и контроль корпуса важны не меньше, чем прыжковая техника. В программах фигуристок много односторонней нагрузки: приземления, вращения, работа на одной ноге. Поэтому в зале они часто используют болгарские выпады — упражнение, которое нагружает каждую сторону отдельно.

Болгарский выпад включает ягодицы за счет увеличенной амплитуды движения и работы в нестабильном положении. Передняя нога выполняет основную работу, задняя служит опорой. В нижней точке ягодица передней ноги растягивается, а при подъеме активно сокращается — за счет этого формируется плотность и сила.

Как выполнять:

  1. Встать спиной к скамье, одну ногу поставить носком на опору.
  2. Переднюю стопу расположить так, чтобы в нижней точке колено не выходило далеко за носок.
  3. Опуститься вниз до параллели бедра с полом, сохраняя корпус слегка наклоненным вперед.
  4. Подняться вверх за счет толчка пяткой передней ноги.

Упражнение выполняют по 3−4 подхода по 8−12 повторений на каждую ногу. Вес — гантели в руках или штанга, если техника уже стабильна.

Екатерина Гамова — шаги в сторону с резинкой

Екатерина Гамова
Екатерина ГамоваИсточник: Соцсети

Екатерина Гамова — двукратная чемпионка мира по волейболу, игрок, для которого прыжки и резкие смещения вдоль сетки были рабочей рутиной. В таких движениях огромную роль играет средняя ягодичная мышца: она удерживает таз стабильным при приземлении и смене направления. Без ее силы даже мощные ягодицы не спасут колени от перегрузки.

Как выполнять:

  1. Надеть резинку чуть выше колен или на уровне лодыжек.
  2. Принять полуприсед, корпус слегка наклонить вперед, спина ровная.
  3. Сделать шаг в сторону, сохраняя натяжение резинки и положение таза.
  4. Медленно вернуть вторую ногу, не позволяя резинке «провиснуть».

Упражнение выполняют по 3 подхода по 12−15 шагов в каждую сторону. Движение должно быть медленным и контролируемым.

Тиа-Клер Туми — становая тяга

Тиа-Клер Туми — многократная победительница CrossFit Games. Ее тренировки — это тяжелые штанги, силовые комплексы и работа на пределе, поэтому нижняя часть тела у нее всегда хорошо прокачана. В таких программах регулярно появляется становая тяга, в том числе в варианте сумо.

Тяга сумо отличается широкой постановкой ног. За счет этого ягодицы и внутренняя поверхность бедра включаются активнее, а корпус остается более устойчивым. Это упражнение добавляет выносливости и объема.

Как выполнять:

  1. Поставить ноги шире плеч, носки слегка развернуть наружу.
  2. Взяться за штангу между коленями, спина ровная, взгляд вперед.
  3. Поднимать вес, одновременно выпрямляя ноги и толкая таз вперед.
  4. В верхней точке полностью выпрямиться, не переразгибая поясницу.

Выполнять упражнение стоит по 3−4 подхода по 5−8 повторений. Вес — такой, чтобы последние повторы давались тяжело.

