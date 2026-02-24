5 утренних привычек, после которых появляется энергия на весь день

Многие считают, что утренняя вялость — это норма, особенно в межсезонье или при плотном графике. Поэтому пытаются взбодриться кофе, холодным душем или надеждой на то, что как-нибудь пройдет само. Но на самом деле ваш организм просто не получает четкого сигнала, что день начался, пора просыпаться и вступать в активную фазу. Без него он остается в режиме сна, что означает медленный метаболизм, заторможенное мышление и тяжесть в теле. В этой статье простая, ежедневная рутина из пяти шагов. Она занимает меньше 10 минут и не требует специальной подготовки. Выполняйте ее каждое утро — и уже через неделю заметите, как исчезает внутренняя вялость, а день начинается с ясности и легкости.