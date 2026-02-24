15 минут вместо зала: тренировки Шакиры и других звезд

Когда день расписан по минутам, длинные тренировки просто выпадают из графика. Но движение никуда не исчезает — звезды находят время на короткие занятия между делами. Их форматы активности помогают держать тело в тонусе без долгих тренировок. Разбираем три формата, которые чаще всего используют артистки.
Танцы как тренировка — формат Шакиры
Шакире 49 лет, но она остается такой же энергичной, как в молодости. Танцы всегда были частью ее жизни, певица с детства ими увлекается. Шакира не раз показывала в соцсетях, как танцует с детьми или просто двигается под музыку, когда появляется свободная минутка.
Такие короткие танцевальные сессии дают заметную нагрузку. За 15−20 минут активных латино, хип-хопа или фитнес-танцев можно сжечь примерно 120−200 ккал, одновременно задействуя ноги, корпус и руки. Плюс работает координация и повышается выносливость.
Формат удобен своей простотой: не нужен зал, оборудование или большое окно в расписании. Достаточно включить музыку и активно двигаться несколько треков подряд. Для Шакиры это привычная часть жизни, которая помогает поддерживать форму без отдельной тренировки.
Тренировки со своим весом — формат Леди Гаги
Леди Гага привыкла тренироваться в дороге и между репетициями. В туре у нее не всегда есть доступ к полноценному залу, поэтому в расписании часто появляются короткие комплексы с собственным весом. Это могут быть приседания, выпады, планка, отжимания и упражнения на пресс, которые выполняются подряд без длинных пауз.
Такая тренировка обычно занимает 15−20 минут, но дает ощутимую нагрузку. За счет непрерывной работы пульс остается повышенным, а мышцы получают стимул к работе. В результате за одну короткую сессию можно потратить около 100−180 ккал и поддерживать общий тонус тела.
Плюс формата — мобильность. Комплекс можно сделать в гостиничном номере, гримерке или дома, без оборудования. Именно поэтому такие тренировки часто спасают в дни, когда расписание не оставляет времени на зал.
Интенсивные силовые сессии — формат Бейонсе
Бейонсе давно тренируется с тренерами, но даже при полной загрузке не отказывается от спорта. Просто тренировки становятся короче и насыщеннее. Вместо длинной программы она выполняет несколько базовых упражнений подряд — приседания, тяги, выпады, работу на корпус.
Это занимает около 20−30 минут, но дает нагрузку на все тело. Многосуставные упражнения включают сразу несколько групп мышц, поэтому тренировка получается интенсивной. За одну сессию можно проработать ноги, ягодицы, спину и корпус без необходимости проводить в зале час.
Плюс силовых мини-сессий в том, что они помогают сохранять мышечный тонус и форму между репетициями и концертами. Бейонсе использует именно этот подход, когда график не позволяет тренироваться 1−2 часа в зале.