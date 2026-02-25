Что есть в дни отдыха от спорта, чтобы результат не стоял на месте

В день без тренировки потребность в углеводах действительно может быть чуть ниже, но полностью исключать их не стоит. Они участвуют в восстановлении запасов гликогена и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня. Когда углеводов слишком мало, быстрее появляется усталость, раздражительность и тяга к сладкому.