5 упражнений против складок на животе — без кардио и тренажеров

Складки на талии — одна из самых частых причин недовольства собственным телом. Мы собрали упражнения, которые убирают их без кардио, оборудования и изнурительных тренировок.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Многие думают, что избавиться от складок по бокам и на талии можно только через бег, прыжки или интервальные тренировки. Но на самом деле помогает не потеря калорий, а укрепление мышц кора и улучшение осанки. Вы можете визуально сузить талию, укрепив внутренние и наружные косые мышцы живота, поперечную мышцу и мышцы спины. Это подтянет бока, уберет висящий живот и складки, сделает силуэт стройнее — даже без потери веса.

Главное — регулярность и правильная техника. В нашей статье вы найдете упражнения, которые быстро дают результат и не требуют от вас больших усилий или походов в спортзал — их можно делать прямо дома, без предварительной подготовки.

Вакуум живота

Вакуум — упражнение, которое укрепляет глубокие мышцы, делая талию стройнее.
Вакуум — упражнение, которое укрепляет глубокие мышцы, делая талию стройнее.Источник: Freepik

Это упражнение задействует поперечную мышцу живота — самую глубокую, которая как корсет охватывает внутренние органы. При ее укреплении живот становится плоским, а талия сужается.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо или лягте на спину, колени согнуты.

  2. Сделайте полный выдох через рот, максимально опустошив легкие.

  3. На задержке дыхания втяните живот внутрь, как будто хотите прижать пупок к позвоночнику.

  4. Удерживайте 15−20 секунд, затем медленно выдохните.

Повторите 4−5 раз. Делайте ежедневно — утром натощак или вечером перед сном. Уже через 2 недели вы заметите, что живот стал более подтянутым, а любимые джинсы сидят свободнее.

Боковая планка с подъемом бедра

Боковая планка — лучшее упражнение для косых мышц живота.
Боковая планка — лучшее упражнение для косых мышц живота.Источник: Freepik

Это упражнение целенаправленно прорабатывает наружные и внутренние косые мышцы, которые отвечают за формирование вашего силуэта. Оно хорошо убирает ушки на боках и дряблость кожи.

Как выполнять:

  1. Лягте на бок, ноги вытянуты, стопы друг на друге.
  2. Упритесь на локоть, плечо над локтем.
  3. Поднимите бедра вверх, чтобы тело образовало прямую линию.
  4. Медленно опустите бедра почти до пола, затем снова поднимите.

Выполните 12−15 повторений на каждую сторону. Делайте 3 подхода через день. Через 3−4 недели складки на боках станут менее выраженными.

Русские скручивания (Russian twists)

Русские скручивания отлично укрепляют весь мышечный корсет.
Русские скручивания отлично укрепляют весь мышечный корсет.Источник: Freepik

Это упражнение задействует не только косые мышцы, но и прямую мышцу живота, а также мышцы-стабилизаторы спины. Оно улучшает контроль над телом и убирает провисание в нижней части живота.

Как выполнять:

  1. Сядьте на пол, колени согнуты, стопы на полу.
  2. Наклоните корпус назад на 45 градусов, сохраняя спину прямой.
  3. Сложите руки перед грудью, положите за голову или возьмите в руки легкий предмет (например, литровую бутылку с водой) и держите их перед собой.
  4. Поворачивайте корпус вправо, затем влево.

Выполните 20 поворотов (10 в каждую сторону) — это 1 подход. Сделайте 3 таких подхода. Старайтесь выполнять упражнение 3−4 раза в неделю.

Планка с поворотом

Планка с поворотом — упражнение, которое соединяет силу и гибкость.
Планка с поворотом — упражнение, которое соединяет силу и гибкость.Источник: Freepik

Это движение сочетает статику и динамику, укрепляя все тело, но особенно — косые мышцы и мышцы спины. Оно помогает убрать складки не только спереди, но и сзади — в области поясницы.

Как выполнять:

  1. Примите положение планки на прямых руках.
  2. Перенесите вес на правую руку, левую поднимите вверх, поворачивая корпус влево.
  3. Вернитесь в планку, повторите в другую сторону.

Выполните 10 поворотов на каждую сторону. Делайте 2−3 подхода 3 раза в неделю.

Диафрагмальное дыхание

Правильное дыхание — основа плоского живота.
Правильное дыхание — основа плоского живота.Источник: Freepik

Многие складки появляются не из-за жира, а из-за слабости диафрагмы. Глубокое дыхание активирует поперечную мышцу, улучшает пищеварение и снижает уровень кортизола — гормона, который способствует накоплению жира на животе.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, колени согнуты.
  2. Положите одну руку на грудь, другую — на живот.
  3. Вдыхайте через нос 4 счета, чтобы поднимался только живот.
  4. Выдыхайте через рот 6 счетов, втягивая живот внутрь.

Дышите так 3−5 минут ежедневно — лучше утром или перед сном.

Эти упражнения работают за счет мышечного тонуса, а не сжигания калорий. Выполняйте их минимум 3 раза в неделю и не забывайте пить достаточно воды в течение дня (не менее 2 литров), поскольку обезвоживание вызывает отечность. Уже через 3−4 недели вы заметите: талия стала уже, бока — более подтянутыми, а одежда сидит на вас лучше и свободнее.