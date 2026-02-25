5 упражнений против складок на животе — без кардио и тренажеров

Многие думают, что избавиться от складок по бокам и на талии можно только через бег, прыжки или интервальные тренировки. Но на самом деле помогает не потеря калорий, а укрепление мышц кора и улучшение осанки. Вы можете визуально сузить талию, укрепив внутренние и наружные косые мышцы живота, поперечную мышцу и мышцы спины. Это подтянет бока, уберет висящий живот и складки, сделает силуэт стройнее — даже без потери веса.