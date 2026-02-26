Клуни, Энистон и Лопес: почему после 40 лет звезды перестают ходить в зал

Эти практики помогают ей сохранять гибкость, укреплять глубокие мышцы кора и снимать стресс. Кроме того, Энистон стала амбассадором метода Pvolve — программы с акцентом на функциональные движения и работу с собственным весом. В остальное время актриса предпочитает прогулки на природе. Также известно, что актриса устроила прямо у себя дома что-то вроде спортивного зала и регулярно приглашает друзей на фитнес-вечеринки. Она отказалась от силовых тренировок с отягощениями, потому что после 40 заметила, что мышцы восстанавливаются дольше, а суставы реагируют на нагрузку болью. Сейчас ее приоритет — это баланс, подвижность и хорошее самочувствие.