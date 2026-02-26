Клуни, Энистон и Лопес: почему после 40 лет звезды перестают ходить в зал

Многие звезды приходят к простому выводу: спорт должен приносить удовольствие, а не стресс. После 40 лет приоритеты меняются — на первый план выходят здоровье суставов, восстановление, энергия и хорошее самочувствие. Ниже — пять примеров известных актеров и актрис, которые поддерживают форму без изнуряющих тренировок в зале.
Хайди Клум — нетрадиционные упражнения с низкой отдачей
Хайди Клум — немецкая модель, телеведущая, актриса и мама четырех детей. После 40 лет она полностью перестала заниматься с гантелями и штангами. Дело в том, что такие нагрузки начали вызывать боль в плечах и пояснице, особенно после родов. Вместо зала она тренируется дома. Модель сделала выбор в пользу нетрадиционных упражнений с низкой отдачей, которые укрепляют мышцы живота, улучшают координацию и не нагружают позвоночник.
Клум предпочитает занятия с обручем, прыжки на батуте и плавание в бассейне. Также она делает упражнения с собственным весом, в том числе много приседаний, добавляет легкую растяжку и много гуляет пешком. Она считает, что фитнес-клубы слишком ориентированы на внешний результат, а ей важнее чувствовать себя легко и свободно в своем теле.
Эмма Стоун — пешие прогулки быстрым шагом
Эмма Стоун — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, на счету которой уже две премии «Оскар» — за фильм «Ла-Ла Лэнд» 2016 года и за фильм «Бедные-несчастные» (обе в категории «Лучшая актриса»). Эмме в этом году исполнится 38 лет, и как признается актриса она давно перестала посещать спортзалы, потому что считает их чересчур шумными.
Ее основная физическая активность — пешие прогулки, в среднем 40−60 минут быстрым шагом. Папарацци часто снимают ее на прогулках по Бруклину. Это дает ей легкое кардио, улучшает настроение, повышает выносливость и помогает отвлечься от работы. Дополнительно она делает короткие йога-сессии по 15−20 минут. В них нет сложных поз — только мягкие наклоны, скручивания и упражнения для раскрытия грудного отдела. Такой подход помогает ей снимать напряжение после долгих съемочных дней и поддерживать тело в тонусе без лишних усилий.
Дженнифер Энистон — йога, пилатес и фитнес-вечеринки
Дженнифер Энистон — американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Мировую славу и известность ей принесла роль Рэйчел Грин в телевизионном сериале «Друзья» (1994−2004). Энистон в этом году исполнится 57 лет, и по словам актрисы она не ходит в коммерческие фитнес-клубы, потому что устала от шума, давления и гонки за идеальным телом. Вместо этого она занимается йогой и пилатесом по 4−5 раз в неделю — дома или с личным инструктором.
Эти практики помогают ей сохранять гибкость, укреплять глубокие мышцы кора и снимать стресс. Кроме того, Энистон стала амбассадором метода Pvolve — программы с акцентом на функциональные движения и работу с собственным весом. В остальное время актриса предпочитает прогулки на природе. Также известно, что актриса устроила прямо у себя дома что-то вроде спортивного зала и регулярно приглашает друзей на фитнес-вечеринки. Она отказалась от силовых тренировок с отягощениями, потому что после 40 заметила, что мышцы восстанавливаются дольше, а суставы реагируют на нагрузку болью. Сейчас ее приоритет — это баланс, подвижность и хорошее самочувствие.
Дженнифер Лопес — кикбоксинг и танцы
Дженнифер Лопес — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, танцовщица, которая всю жизнь была в прекрасной форме. Но с возрастом (в этом году Лопес исполнится 57 лет) она перестала получать удовольствие от тренировок в спортзалах, и все реже их посещает.
Лопес предпочитает заниматься дома 4−5 раз в неделю по часу. Она чередует силовые тренировки, кардио, HIIT, кикбоксинг и танцы, чтобы тело не привыкло к одной и той же нагрузке. Плюс добавляет упражнения с гантелями и фитнес-резинками, которые хорошо прорабатывают ноги и ягодицы. Лопес признавалась в интервью, что если пропускает тренировки несколько дней подряд, становится раздражительной и уставшей. Поэтому продолжает тренироваться и старается спать не менее 7−8 часов в день, это помогает ей сохранять выносливость, оставаться молодой и энергичной.
Джордж Клуни — бикрам-йога
Джордж Клуни — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и общественный деятель, которому в этом году исполнится 65 лет. Как признался актер, в спортзал он не ходит уже много лет. В одном из интервью Клуни открыто заявил, что ненавидит занятия фитнесом, поэтому его выбор — бикрам-йога, или «горячая йога».
Это серия из 26 поз и 2 дыхательных упражнений, которые выполняются в помещении с высокой влажностью и температурой +40°C. Такая практика укрепляет мышцы, улучшает гибкость и помогает восстановиться после перелетов и съемок. Клуни говорит, что раньше пробовал силовые тренировки, но они вызывали боль в коленях и спине. Бикрам-йога, напротив, дает ощущение легкости и ясности. Для него это не спорт, а способ оставаться в тонусе без травм и усталости.
Истории этих знаменитостей пример того, что после 40 лет спорт становится более осознанным. Звезды перестают гнаться за модными трендами и выбирают то, что приносит им удовольствие и помогает хорошо себя чувствовать. Главное — заниматься тем, что вам действительно нравится, тогда и эффект от тренировок не заставит себя ждать.