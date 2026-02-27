Готовы на все ради роли: как звезды набирают и сбрасывают по 20 кг

Актером быть вовсе не так легко, как может казаться. Для актера тело — инструмент. И если роль требует настоящей трансформации, звезды не просто садятся на диету — они запускают полноценные физиологические программы под контролем тренеров, диетологов и врачей. Рассказываем, что они делали ради ролей, чтобы потерять 30 кг или набрать 20 — и как это работало.