Готовы на все ради роли: как звезды набирают и сбрасывают по 20 кг

Актером быть вовсе не так легко, как может казаться. Для актера тело — инструмент. И если роль требует настоящей трансформации, звезды не просто садятся на диету — они запускают полноценные физиологические программы под контролем тренеров, диетологов и врачей. Рассказываем, что они делали ради ролей, чтобы потерять 30 кг или набрать 20 — и как это работало.
Кристиан Бэйл: функциональный голод + кардио
Фильм «Машинист» (2004) стал поворотным в карьере актера Кристиана Бэйла. Он сыграл Тревора Резника — техника-станочника, который мучается от бессонницы и страдает галлюцинациями после аварии на производстве. Чтобы передать физическое истощение героя, Бэйл потерял почти 30 кг и довел свой вес до критических 50 кг при росте 183 см.
Его рацион на четыре месяца съемок: одно зеленое яблоко и одна банка тунца в день — всего 100−300 ккал. Но ключевым фактором подготовки была тренировочная программа:
- Ежедневные кардио-сессии: 60−90 минут бега или эллипса в умеренном темпе (пульс 120−130 ударов в минуту), чтобы сжигать жир без разрушения мышц.
- Функциональные упражнения: отжимания, планка, выпады — три раза в неделю, чтобы сохранить хотя бы базовый тонус.
- Никакого отдыха: даже в дни съемок актер находил 30 минут на легкую физическую активность — ходьбу, растяжку, дыхательные практики.
Врачи предупреждали, что такой резкий дефицит калорий при немалой нагрузке может вызвать сердечную аритмию. Но Бэйл привык идти до конца. После съемок ему понадобилось три месяца, чтобы восстановить вес и гормональный фон. Хотя «Оскар» за эту роль он не получил, именно «Машинист» сделал его одним из самых востребованных драматических актеров Голливуда.
Крис Хемсворт: экстремальный дефицит калорий
Фильм «В сердце моря» (2015) режиссера Рона Ховарда рассказывает реальную историю, ставшую основой для «Моби Дика»: команда китобойного судна «Эссекс» оказывается в открытом океане после нападения гигантского кита. Чтобы показать физическое истощение моряков, Хемсворт и его коллеги (Киллиан Мерфи, Бен Уишоу) теряли вес параллельно со съемками.
Их рацион: два вареных яйца, несколько крекеров и стебель сельдерея в день, а также регулярные физические нагрузки:
- HIIT-кардио: 20 минут высокоинтенсивных интервалов пять раз в неделю (бег, гребной тренажер).
- Минимальная силовая: только упражнения с весом тела — отжимания, планка, приседания.
- Контрастный душ для ускорения липолиза (это процесс расщепления жировых клеток в организме, при котором жиры превращаются в энергию или выводятся из тела).
Хемсворт терял по 1−1,5 кг в неделю. После съемок он сразу перешел на программу восстановления: ежедневно употреблял не менее 3500 ккал в день и подключил силовые тренировки шесть раз в неделю, чтобы вернуть мышечную массу. Несмотря на все усилия, фильм провалился в прокате, но физическая трансформация актеров стала одной из самых обсуждаемых.
Энн Хэтэуэй: низкоуглеводный дефицит + йога
В мюзикле «Отверженные» (2012) Энн Хэтэуэй сыграла Фантина — рабочую, вынужденную продавать волосы, зубы, а потом и тело, чтобы прокормить дочь. Ее героиня умирает от чахотки, и режиссер Том Хупер потребовал максимального реализма.
Хэтэуэй ради этой звездной роли сбросила 7 кг за 14 дней. Ее метод:
- Питание: 800−900 ккал в день — салат-латук, редис, огурцы, иногда немного хумуса.
- Йога 60 минут ежедневно: акцент на дыхание и растяжку, чтобы снизить кортизол и справиться с тревогой.
- Ходьба на беговой дорожке: 30−40 минут в день.
- Никаких силовых: при таком дефиците любая нагрузка могла усилить разрушение мышц.
За роль в фильме «Отверженные» Хэтэуэй удостоилась таких наград, как «Золотой глобус», «Премия Гильдии киноактеров США» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Но с тех пор актриса старается избегать таких экспериментов — особенно из-за риска спровоцировать расстройства пищевого поведения.
Том Хэнкс: беговая дорожка как основа
В фильме «Изгой» (2000) Том Хэнкс сыграл менеджера FedEx Чака Ноланда, оказавшегося на необитаемом острове после авиакатастрофы. Чтобы показать постепенное истощение, он похудел на 22 кг за пять месяцев.
Его программа:
- Беговая дорожка: 2 часа в день, шесть дней в неделю, в умеренном темпе (6−7 км/ч).
- Питание: рыба, кокосовое молоко, фрукты — всего 1000−1200 ккал.
- Никаких силовых: цель — не сохранить мышцы, а показать физическое истощение.
За эту роль Хэнкс был номинирован на «Оскар», но статуэтка досталась Расселу Кроу. Позже актер признал, что именно эти эксперименты с весом стали одной из причин развития у него диабета второго типа. Сегодня он категорически против резких трансформаций ради ролей.
Шарлиз Терон: много еды + полный отказ от кардио
Похудеть сложно, но набрать вес — тоже не шутки. В фильме «Монстр» (2003) Шарлиз Терон сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос. Чтобы уйти от образа модели, она набрала 15 кг, питаясь пончиками, чипсами и жареной картошкой.
Ее метод:
- Питание: 4000−5000 ккал в день — пончики, пицца, молочные коктейли.
- Тренировки: никаких кардио, только легкие силовые (чтобы не терять форму полностью).
- Отказ от физической активности: минимум ходьбы, много сидения — чтобы максимизировать накопление жира.
За эту роль Терон получила «Оскар». Аналогично поступила и ее коллега Рене Зеллвегер для съемок в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001): актриса ела по 12 раз в день, выбирая самую калорийную пищу. После съемок обе актрисы проходили 3−4 месяца реабилитации: постепенное снижение калорий, силовые тренировки пять раз в неделю и работа с психологом.
Ради интересной роли звезды Голливуда готовы на крайние меры: резко худеть, набирать вес, изнурять себя тренировками. Но такие трансформации часто оборачиваются проблемами со здоровьем — гормональными сбоями, нарушениями работы сердца, диабетом. Поэтому все больше актеров сегодня отказываются от экстремальных экспериментов над телом и выбирают безопасные решения: грим, протезы, визуальные эффекты. Потому что никакая награда не стоит здоровья.