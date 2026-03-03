Сахар под контролем: как знаменитости смогли отказаться от сладкого

Резкий отказ от сахара часто заканчивается тем, что сладкого хочется еще сильнее. Особенно если в течение дня мало еды, есть большие паузы между приемами пищи или постоянная усталость. В таких условиях запрет только усиливает тягу. В этом случае менять привычку стоит постепенно, выстраивая режим и находя адекватные замены. Именно так поступили героини этой подборки.
Дженнифер Лопес — режим, в котором нет места сладкому
Дженнифер Лопес — певица, актриса и продюсер, которая в 56 лет продолжает выходить на сцену в обтягивающих концертных костюмах и шокирующих мини, которые превосходно на ней смотрятся. Ее фигура регулярно становится темой обсуждений, и сама Лопес не скрывает, что почти полностью исключила сахар и алкоголь.
К строгому режиму питания она пришла постепенно: в интервью Лопес рассказывала, что заметила связь между сахаром, воспалениями на коже и скачками энергии. После 40 лет она начала экспериментировать с сокращением сладкого и алкоголя, а затем практически полностью исключила их из рациона.
В обычной жизни в ее рационе — лосось, курица, яйца, киноа, зелень и овощи вроде брокколи, кабачков и перца. Основу составляют белки и сложные углеводы, а быстрый сахар практически отсутствует. Когда Лопес готовится к туру или съемкам, она может на время убрать не только сладкое, но и фрукты и крахмалистые овощи.
При этом у нее выстроен строгий режим: регулярные приемы пищи, тренировки почти каждый день и контроль сна. В такой системе сахар просто перестает быть источником быстрой энергии, потому что провалов в питании нет.
Кейт Хадсон — постепенное сокращение без резкого запрета
Кейт Хадсон рассказывала, что долго боролась с тягой к сладкому. Самый сложный момент приходился на 16:00 — именно тогда ей особенно хотелось шоколада. Актриса называла сахар «врагом номер один» для кожи и фигуры, но резко отказаться от него все же не решилась.
Сначала она начала отслеживать привычку: когда и почему возникает желание сладкого. Затем постепенно сокращала его количество, а не убирала полностью за один день. В рационе стало больше овощей, зелени, орехов, рыбы и тофу. Хадсон также придерживается принципов так называемой щелочной диеты, ограничивая сахар, переработанное мясо, молочные продукты, глютен и алкоголь.
Она отмечала, что первые пять дней без сахара были самые сложные, но дальше тяга ослабевает. Такое решение помогло ей снизить зависимость от ежедневных сладких перекусов.
После этого она не придерживалась жесткого запрета. По словам ее тренера, устойчивый результат строится на балансе, а не на постоянных ограничениях. Поэтому сладкое не стало табу, но актриса ест его уже не каждый день.
Кортни Кардашьян — замены и жесткий контроль состава
Кортни Кардашьян давно говорит о том, что сахар вызывает привыкание. Поэтому в ее рационе практически нет рафинированного сахара, сладкой газировки и алкоголя. Несколько лет назад она также исключила глютен и молочные продукты после тестов на чувствительность, перейдя на миндальное молоко и альтернативные варианты.
Кортни часто придерживается кето-подхода: минимум сахара и крахмала, больше жиров и белка. Дополнительно она практикует схему интервального голодания 16/8, где приемы пищи укладываются в восьмичасовое окно. Такой режим помогает избегать постоянных перекусов и снижает тягу к сладкому.
Если появляется желание десерта, то Ким не открывает пачку печенья, а делает замену — пьет зеленый чай или просто чистит зубы, чтобы сместить фокус на другое. При этом полный запрет отсутствует: на праздниках или в кино она позволяет себе лакомства, но это происходит не чаще 1−2 раз в неделю.