Чемпионка России: Губерниев способен исполнять трюки на пилоне

«Однажды чемпионат POSA показывали по НТВ с комментариями Дмитрия Губерниева. Правда, часов в 12 ночи, но тем не менее. Есть два способа показать пилон — как шоу и как непосредственно соревнования. Первый вариант показывают довольно активно — с хорошей точки зрения или не очень. В разных шоу талантов много пилонистов. В “Минуте славы” году в 2014 году победила Ольга Трифонова, которая очень сильно повлияла на развитие детского пилона», — добавила чемпионка.