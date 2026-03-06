Ричмонд
Чемпионка России: Губерниев способен исполнять трюки на пилоне

Чемпионка России по пилонному спорту Екатерина Костенко пожелала дать урок Губерниеву.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Екатерина Костенко рассказала, что хотела бы дать мастер-класс телеведущему Дмитрию Губерниеву.

«Губерниев хвастается своей превосходной формой “стройного кипариса”? С удовольствием провела бы тренировку Дмитрию! Тем более он уже имеет представление о специфике пилонного спорта, так что первый шаг уже сделан. Есть много хороших трюков, которые у него могут получиться уже на первом занятии. Уверена, ему понравится!» — сказала Костенко в интервью «Газете.Ru».

Чемпионка России отметила, что Губерниев комментировал чемпионат мира по пилонному спорту, который проходил под эгидой самой крупной международной федерации — POSA (Pole Sports & Arts World Federation).

«Однажды чемпионат POSA показывали по НТВ с комментариями Дмитрия Губерниева. Правда, часов в 12 ночи, но тем не менее. Есть два способа показать пилон — как шоу и как непосредственно соревнования. Первый вариант показывают довольно активно — с хорошей точки зрения или не очень. В разных шоу талантов много пилонистов. В “Минуте славы” году в 2014 году победила Ольга Трифонова, которая очень сильно повлияла на развитие детского пилона», — добавила чемпионка.