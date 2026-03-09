Как есть углеводы и при этом худеть: 5 простых правил

Проблема чаще всего не в самих углеводах, а в их количестве и качестве. Сладости, выпечка и большие порции действительно могут мешать снижению веса, но крупы, овощи и цельнозерновые продукты работают иначе. Они дают энергию, помогают дольше сохранять чувство сытости и делают рацион более сбалансированным. Если правильно сочетать углеводы с другими продуктами и контролировать порции, их можно спокойно оставлять в меню даже во время похудения.