Как Холли Берри и другие звезды возвращают форму после перерыва

Возвращаться в форму после перерыва тяжело всем — независимо от количества нулей на банковском счете. Но если обычные люди могут позволить себе раскачиваться месяцами, у звезд этого времени нет. Контракты, съемки и мировые турне не ждут. Поэтому они используют четкие системы, где каждый элемент работает на результат. Мы разобрали истории трех зарубежных знаменитостей, чьи методы возвращения в форму можно смело брать на заметку.
Бейонсе: 22-дневная веганская диета и никаких поблажек
После рождения двойни в 2017 году Бейонсе оказалась перед жесткой необходимостью: всего через несколько месяцев ей нужно было выходить на сцену с масштабным туром. Певица не стала тратить время на раскачку и включила режим жесткой дисциплины.
Ее главным оружием стала 22-дневная веганская диета, которую для нее разработал тренер Марко Борхес. Суть проста: полный отказ от продуктов животного происхождения на 22 дня. В рацион входили смузи из ягод и миндального молока, киноа с овощами, чечевичные супы и протеиновые коктейли на растительной основе. Певица ела каждые 2−3 часа небольшими порциями, чтобы разогнать метаболизм.
К диете Бейонсе добавила тренировки: час кардио утром и час силовой вечером. Певица занималась шесть дней в неделю, делая выходной только в воскресенье. Танцевальные репетиции тоже шли в зачет нагрузки. В результате за три недели Бейонсе похудела на 10 килограммов, и выглядела шикарно на сцене.
Дженнифер Лопес: голливудская диета и никакого кофеина
Дженнифер Лопес в свои 50+ выглядит лучше, чем многие в 30. Но после рождения двойни в 2008 году ей тоже пришлось возвращать форму, и процесс был непростым. Актриса и певица использовала так называемую голливудскую диету — систему, построенную на детоксе и полном очищении организма.
Первое, что сделала Лопес, — полностью убрала из рациона кофеин и заменила кофе на теплую воду с лимоном по утрам. Вторым шагом стал отказ от сахара и всех продуктов с белой мукой. Основа рациона Лопес — белок и овощи. Курица, рыба, яйца, брокколи, шпинат, спаржа. Порции небольшие, но приемов пищи много — до 5−6 раз в день. Джей Ло строго следит за размером порций: ее ладонь — главный измеритель.
Тренировки Лопес построены на принципе 50/50: половина времени — кардио, половина — силовые. Актриса занимается с персональным тренером Трейси Андерсон, которая придумала для нее систему «микро-движений» — коротких, но очень интенсивных нагрузок, включающих даже мелкие мышцы. Лопес тренируется 5 раз в неделю, а в выходные просто много гуляет с детьми.
Холли Берри: кето-диета и функциональные тренировки
Холли Берри — одна из немногих звезд, кто открыто говорит о своем диабете 2 типа. Именно диагноз заставил ее искать систему питания, которая позволит держать вес под контролем и при этом не вредить здоровью. Актриса выбрала кетогенную диету — полный отказ от углеводов в пользу жиров и белков.
Суть кето-диеты в том, чтобы перевести организм в состояние кетоза — когда он начинает черпать энергию не из углеводов, а из жировых запасов. В рационе Берри практически нет сахара, фруктов, круп и крахмалистых овощей. Зато в изобилии — мясо, рыба, яйца, авокадо, орехи и полезные масла. При этом она строго следит за качеством продуктов: никакой химии, только органика.
В тренировках Берри делает ставку на функциональные нагрузки. Она занимается боксом, йогой и силовыми упражнениями с собственным весом. Особое место в ее программе занимают упражнения на равновесие и баланс — они включают глубокие мышцы, которые не работают в обычных тренировках. Ее схема также включает обязательный сон не меньше 8 часов. Актриса считает, что восстановление просто невозможно без качественного отдыха.
Как видите, у звезд нет волшебных таблеток, а вернуть форму в кратчайшие сроки им помогает четкая система, дисциплина и понимание своего тела. И, как показывает результат, это работает гораздо лучше любых экстремальных диет и изнуряющих тренировок.