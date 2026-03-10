Как Холли Берри и другие звезды возвращают форму после перерыва

Возвращаться в форму после перерыва тяжело всем — независимо от количества нулей на банковском счете. Но если обычные люди могут позволить себе раскачиваться месяцами, у звезд этого времени нет. Контракты, съемки и мировые турне не ждут. Поэтому они используют четкие системы, где каждый элемент работает на результат. Мы разобрали истории трех зарубежных знаменитостей, чьи методы возвращения в форму можно смело брать на заметку.