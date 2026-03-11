7 привычек, которые помогают выглядеть стройнее без тренировок

Иногда фигура меняется из-за мелочей, которые вообще не относятся к спорту. Например, из-за того, как человек ходит, сидит, спит или ест в течение дня. Эти привычки постепенно меняют силуэт — и именно поэтому у некоторых людей тело выглядит более подтянутым даже без тренировок. Разбираем простые вещи, которые могут заметно повлиять на внешний вид фигуры.