Имбирные шоты и детское пюре: что едят звезды перед выходом в свет

Российские звезды давно нашли свои работающие схемы, которые позволяют чувствовать легкость, не терять энергию и выглядеть на все сто. В этой статье мы собрали три истории российских знаменитостей и их пищевые привычки перед важными событиями.
Полина Гагарина: детское питание и отсутствие завтрака
Певица Полина Гагарина прошла через серьезную трансформацию — минус 40 килограммов за 7 месяцев. Но даже сейчас, когда ей удается поддерживать себя в отличной форме, перед важными выходами у нее есть четкие правила.
По словам певицы, в ее дневном рационе практически отсутствует завтрак. Вместо плотного утра она делает легкий перекус, а основной прием пищи переносит на более позднее время. В качестве перекусов Гагарина выбирает батончики, орехи и детское питание.
Раньше они всегда лежали у нее в сумке для дочери. И от случая к случаю сама Полина незаметно «таскала» их у ребенка, пока не поняла, что это идеальный перекус перед выступлением. Такой подход позволяет сохранять осиную талию и плоский животик — критически важный момент для сценических костюмов, которые часто бывают чересчур облегающими. При этом певицу не мучает чувство голода.
Анна Седокова: имбирный шот и интервальное голодание
Анна Седокова известна своей любовью к экспериментам с питанием, но перед важными выходами у нее есть строгая схема, от которой она не отступает. Главный секрет — авторский напиток, настоящая витаминная бомба, который певица обычно употребляет утром, чтобы сохранить энергичность и укрепить иммунитет. Это шот, состоящий из очищенного корня имбиря, куркумы, лимона, зелени, кайенского перца и трех зубчиков чеснока. Все ингредиенты надо тщательно взбить в блендере.
Также перед ответственными мероприятиями Седокова придерживается системы интервального голодания и полностью исключает из рациона глютен. По ее словам, такой подход позволяет убрать даже малейшие отеки и сделать кожу сияющей. Поэтому на всех мероприятиях Анна выглядит шикарно.
Кристина Асмус: никакого мучного и детское пюре на ужин
Актриса Кристина Асмус благодаря своему спортивному прошлому (она занималась спортивной гимнастикой) с детства усвоила важность дисциплины в питании. Перед важными съемками и выходами она становится особенно строга к себе.
Первое и главное правило — полный отказ от булочек и мучного. Изредка актриса может позволить себе только натуральное мороженое, но в период подготовки к мероприятию — никаких поблажек. Второй важный пункт — питьевой режим. Асмус выпивает минимум 2 литра воды в день, что помогает избежать отеков и сохранить кожу свежей. Она отказалась от жареной и жирной пищи, делая ставку на легкие белковые продукты и овощи.
Но самый интересный лайфхак актрисы — поздний ужин. Часто перед сном, если голод все-таки дает о себе знать, Кристина съедает детское фруктовое пюре без сахара. Это легкий и полезный перекус, который не перегружает пищеварение и позволяет утром проснуться с плоским животом.
Подготовка к выходу в свет начинается задолго до красной дорожки. Чтобы всегда отлично выглядеть, звезды не экспериментируют с едой в день икс и пользуются только проверенными схемами, которые их никогда не подводят.