Что добавить в рацион после 40, чтобы сохранить здоровье в старости

Питание работает как долгосрочная инвестиция в здоровье. Продукты, которые человек регулярно ест сегодня, со временем влияют на состояние сосудов, мышц, кожи и работу мозга. При этом речь не о сложных диетах или редких суперфудах. Многие полезные продукты — самые обычные: рыба, овощи, орехи, бобовые, цельнозерновые крупы. Когда они регулярно появляются в рационе, организм получает то, что помогает дольше сохранять силу, энергию и нормальное самочувствие.