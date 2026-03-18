Как Дмитрий Нагиев и другие звезды держат тело в форме после 40 лет

Рельефного и подтянутого тела после 40 лет можно добиться без многочасовых тренировок. Многие известные мужчины сохраняют форму благодаря регулярному движению, умеренным нагрузкам и привычкам, которые легко вписываются в повседневную жизнь. Кто-то делает ставку на базовые упражнения и спортзал, кто-то — на прогулки, теннис и активный образ жизни. Такой режим помогает поддерживать тонус и форму без перегрузок.
Дмитрий Нагиев — спортивное прошлое и регулярные тренировки
Дмитрий Нагиев уже много лет известен своей спортивной формой. Сейчас актеру 58, и он по-прежнему сохраняет рельефную мускулатуру. Это во многом связано с его прошлым: в юности Нагиев серьезно занимался самбо и дзюдо.
Он тренировался под руководством тренеров Виктора Горлова и Аркадия Ротенберга и добился заметных результатов. Нагиев стал чемпионом Ленинграда и выиграл чемпионат СССР среди юниоров по самбо. Этот опыт сформировал дисциплину и привычку регулярно заниматься спортом.
Сегодня актер не занимается единоборствами профессионально, но продолжает поддерживать форму. Дмитрий тренируется и поддерживает форму с помощью силовых упражнений и функциональных нагрузок. Спортивная дисциплина, которую он получил еще в секциях самбо и дзюдо, помогает ему держать себя в форме. Именно поэтому Нагиев сохраняет подтянутую фигуру даже спустя десятилетия после завершения спортивной карьеры.
Дмитрий Маликов — прогулки, теннис и простые упражнения
Дмитрий Маликов много лет сохраняет стройную форму и молодо выглядит. Сейчас музыканту 56 лет, но его внешность регулярно становится поводом для обсуждений. Сам артист объясняет это довольно простым, но активным образом жизни.
В интервью Маликов рассказывал, что не делает ставку на тяжелые силовые тренировки. Он предпочитает более спокойные виды активности. Среди его привычных занятий — пешие прогулки, футбол и большой теннис.
Также певец регулярно двигается даже дома. Он делает базовые упражнения — приседания, отжимания и упражнения на пресс. Кроме того, Маликов старается проходить около пяти километров на беговой дорожке каждый день. Артист не придерживается строгих диет, но следит за питанием и старается не переедать.
Сергей Лазарев — спортзал, сцена и ПП
Сергей Лазарев давно известен своей спортивной формой. Сейчас певцу 42 года, и его рельефная фигура регулярно обсуждается поклонниками. Поддерживать форму ему помогает сочетание тренировок, нагрузки для подготовки выступлений и строгого режима питания.
Артист рассказывал, что старается регулярно тренироваться в спортзале. Обычно он занимается не реже двух раз в неделю, чтобы поддерживать мышечный тонус. При этом большая физическая нагрузка приходит и во время концертов: репетиции и энергичные танцевальные номера требуют выносливости.
Также Сергей следит за питанием. Он отказался от сахара, хлебобулочных изделий, молочных продуктов и макарон. При этом певец признается, что иногда может позволить себе небольшой кусок десерта, если очень хочется сладкого. Такой режим требует дисциплины, но помогает артисту сохранять идеальную форму и энергию даже при плотном гастрольном графике.