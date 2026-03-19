Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 продуктов, из-за которых вес стоит на месте

Они кажутся безобидными, но даже в малых дозах тормозят похудение. Пять продуктов-ловушек, которые прячутся в вашем рационе.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Вы стараетесь питаться правильно, но стрелка весов упрямо стоит на месте. Причина, скорее всего, в том, что в вашем рационе есть эти пять продуктов. Они маскируются под полезные, но содержат скрытые калории, сахар или жиры, которые сводят на нет все ваши усилия. В нашей статье главные продукты-ловушки, которые стоит исключить или жестко ограничить.

Сладкие йогурты и творожки: сахар под видом пользы

Сладкий йогурт может содержать сахара больше, чем шоколадный батончик.Источник: Freepik

На полках магазинов полно йогуртов с пометкой «био», «фитнес» и «обезжиренный». Звучит полезно, но на деле это одна из главных ловушек. В одном стаканчике фруктового йогурта может содержаться до 20−25 г сахара — это почти 5 чайных ложек. Обезжиренные продукты особенно коварны: когда из продукта убирают жир, его вкус компенсируют сахаром, крахмалом и усилителями вкуса.

Сахар из йогурта быстро всасывается в кровь, резко поднимает уровень глюкозы, а затем также резко его опускает. Через час вам снова хочется есть, причем тянет на углеводы. Организм не воспринимает жидкий сахар как еду, поэтому вы не чувствуете насыщения, а калории получаете.

Отдавайте предпочтение натуральному греческому йогурту без добавок и сами добавляйте в него свежие ягоды или фрукты. Вкус будет ничуть не хуже, а калорий гораздо меньше.

Соки и смузи: жидкий сахар без клетчатки

В стакане сока столько же сахара, сколько в газировке.Источник: Freepik

Фруктовый сок или смузи кажется идеальным перекусом. Но в стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится столько же сахара, сколько в стакане газировки — около 8 чайных ложек. Разница лишь в том, что в газировку сахар добавили искусственно, а в соке он природный. Для организма это не имеет значения: он реагирует на глюкозу одинаково.

В цельном фрукте есть клетчатка, которая замедляет всасывание сахара и дает насыщение. В соке клетчатки нет, поэтому вы выпиваете калории незаметно и через полчаса снова голодны. То же касается и смузи: если вы смешиваете банан, манго, йогурт и мед, получаете 300−400 ккал в стакане, которые не ощущаете как еду.

Лучше ешьте фрукты целиком, а если делаете смузи, добавляйте овощи, зелень и белок, чтобы превратить напиток в полноценный прием пищи.

Готовые соусы и заправки: скрытые калории в каждой ложке

Соус может добавить к салату 200−300 ккал, которые вы даже не учитываете.Источник: Freepik

Салат с курицей и овощами — идеальное диетическое блюдо. Пока вы не добавите соус. Столовая ложка майонеза — это около 100 ккал. Кетчуп содержит сахар и соль. Соус «Цезарь» может добавить к салату 200−300 ккал за счет масла, сыра и желтков.

Соусы — главный источник скрытых калорий, потому что их легко не учитывать. Вы можете съесть небольшую порцию курицы с овощами, но щедро полить ее магазинным соусом и получить калорийность полноценного обеда. Кроме того, в готовых соусах много соли, которая задерживает воду и создает отеки.

Заправляйте салаты лимонным соком, бальзамическим уксусом, натуральным йогуртом с зеленью. Или готовьте соусы дома, чтобы самостоятельно контролировать их состав.

Зерновые батончики и мюсли: перекус, который работает против вас

Зерновой батончик может содержать столько же сахара, сколько обычная шоколадка. Источник: Freepik

Батончики мюсли позиционируют как здоровый перекус для тех, кто следит за фигурой. Но большинство из них содержат много сахара, сиропа, шоколада и растительных жиров. В одном батончике может быть 250−300 ккал, при этом вы не наедаетесь, потому что это просто смесь сахара и быстрых углеводов.

То же касается сухих завтраков и мюсли. В пачке с хрустящими шариками или подушками сахара часто не меньше, чем в печенье. А пометка «фитнес» или «здоровый завтрак» — маркетинговый ход.

Если любите батончики, выбирайте те, что состоят из сухофруктов и орехов без добавленного сахара. Но даже их считайте как калорийный перекус — горсть орехов легко дает 200−300 ккал.

Кофе с добавками: напиток, который маскируется под диетический

Кофе со взбитыми сливками или сиропом может добавить более 300 ккал к вашему рациону.Источник: Freepik

Черный кофе без сахара почти не содержит калорий. Но как только вы добавляете молоко, сливки, сироп или взбитые сливки, напиток превращается в калорийную бомбу. Капучино или латте без сахара — это 120−150 ккал за счет молока. А если добавить сироп — все 250−300 ккал.

Многие пьют по 2−3 таких напитка в день и не считают их едой. В итоге за день незаметно набирается 400−500 ккал только из кофе. Кроме того, сладкие кофейные напитки вызывают те же скачки сахара, что и соки, провоцируя голод через час.

Лучше пейте черный кофе или добавляйте немного молока, но при этом учитывайте это в дневной калорийности. А вот от сиропов и взбитых сливок лучше отказаться.

Эти продукты опасны тем, что их не воспринимают как еду. Вы выпили сок — не наелись, но получили 5 ложек сахара. Добавили соус в салат — не заметили, а калории пришли. Съели батончик на бегу — через час снова голодны. Начните обращать внимание на эти ловушки, и процесс похудения пойдет гораздо быстрее.