Упражнение «доброе утро»: техника, работающие мышцы и ошибки

Упражнение «доброе утро» в англоязычных программах называют good morning, а в русской среде часто говорят «гуд монинг». Это вариант тазового наклона: корпус уходит вперед за счет движения в тазобедренных суставах, а спина остается нейтральной. Чаще всего упражнение выполняют со штангой на плечах, но есть и более простые версии — с гантелями или в тренажере Смита.