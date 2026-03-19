Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упражнение «доброе утро»: техника, работающие мышцы и ошибки

Когда нужно укрепить ягодицы, заднюю поверхность бедра и корпус, в программу часто добавляют упражнение «доброе утро». Его выполняют со штангой или без нее.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Упражнение «доброе утро» представляет собой наклон корпуса с прямой спиной, выполняемый со штангой или гантелями для укрепления задней цепи мышцИсточник: Freepik

Упражнение «доброе утро» в англоязычных программах называют good morning, а в русской среде часто говорят «гуд монинг». Это вариант тазового наклона: корпус уходит вперед за счет движения в тазобедренных суставах, а спина остается нейтральной. Чаще всего упражнение выполняют со штангой на плечах, но есть и более простые версии — с гантелями или в тренажере Смита.

Кратко по сути:

  • Упражнение «доброе утро» основано на движении тазом назад, а не на сгибании поясницы.
  • Основную нагрузку получают ягодицы, задняя поверхность бедра и разгибатели спины.
  • Чаще всего упражнение выполняют со штангой на плечах.
  • Новичкам сначала стоит освоить тазовый наклон без веса.
  • Большой вес здесь не обязателен — важнее контроль корпуса.
  • При боли в пояснице или ногах упражнение лучше временно отложить.

Что собой представляет упражнение «доброе утро»

Упражнение «доброе утро» — силовое движение для задней цепи тела. Так называют группу мышц, которые помогают отводить таз назад, разгибать корпус и удерживать устойчивое положение тела.

По механике движение похоже на румынскую тягу: таз уходит назад, корпус наклоняется вперед, а спина остается нейтральной. Разница в том, что в румынской тяге вес держат в руках, а в упражнении «доброе утро» — на плечах или у груди.

Распространенные варианты упражнения:

  • упражнение «доброе утро» со штангой на плечах;
  • вариант с гантелью у груди;
  • выполнение с резинкой;
  • упражнение «доброе утро» в Смите.

Какие мышцы работают при выполнении упражнения «гуд монинг»

Это не изолированное движение для одной мышцы, а упражнение для всей задней цепи тела.

Основные работающие мышцы:

  • ягодичные мышцы — разгибают таз и поднимают корпус;
  • задняя поверхность бедра — контролирует наклон и участвует в подъеме;
  • разгибатели спины — удерживают корпус стабильным;
  • мышцы кора — стабилизируют туловище.

Техника выполнения упражнения «доброе утро»

Женщина выполняет упражнение доброе утро согласно технике
На первых тренировках упражнение выполняют без веса либо с минимальным отягощением — например, с легкой гантелью или пустым грифомИсточник: Freepik

Перед вариантом со штангой важно понять движение тазом назад — его называют hip hinge. В этом движении таз уходит назад, а спина остается нейтральной.

Базовая техника упражнения «доброе утро» со штангой выглядит так:

1. Встаньте на ширину таза или чуть шире.

2. Положите штангу на верхнюю часть спины, как в приседе.

3. Слегка согните колени и сохраняйте этот небольшой сгиб на протяжении всего движения.

4. Отведите таз назад и наклоните корпус вперед.

5. Опускайтесь до уровня, где спина остается ровной и появляется натяжение в задней поверхности бедра.

6. Напрягите ягодицы и вернитесь в исходное положение.

Полезные ориентиры:

  • шея остается продолжением спины;
  • вес распределен по всей стопе;
  • колени почти не двигаются вперед;
  • движение начинается с таза.

Как правильно делать упражнение «доброе утро»: советы для новичков

Это упражнение требует координации, поэтому новичкам лучше осваивать его постепенно.

Что обычно работает лучше всего:

  • сначала потренировать движение без веса или с палкой;
  • затем попробовать вариант с гантелью или резинкой;
  • только потом переходить к штанге;
  • выполнять упражнение в спокойном темпе;
  • прекращать подход, если спина начинает округляться.

Распространенные ошибки:

  • слишком глубокий наклон при потере контроля спины;
  • сгибание поясницы вместо движения тазом;
  • полностью выпрямленные колени;
  • слишком большой вес.

Противопоказания к выполнению упражнения «гуд монинг»

Хотя упражнение считается безопасным при правильной технике, оно требует хорошего контроля спины и таза.

Лучше отложить упражнение и разобраться с причиной, если есть:

  • острая боль в пояснице;
  • свежая травма спины или ног;
  • боль, усиливающаяся во время движения;
  • онемение или прострелы в ноге.

При проблемах со спиной или после травм нагрузку лучше обсудить с врачом или физическим терапевтом.

Вопросы и ответы

У упражнения «доброе утро» есть несколько нюансов, поэтому у начинающих часто возникают похожие вопросы.

Можно ли делать упражнение «доброе утро» без штанги?

Да. Новичкам даже проще начать с палки, резинки или легкой гантели, чтобы освоить механику движения.

Это упражнение больше для ягодиц или для спины?

Основную работу делают ягодицы и задняя поверхность бедра. Мышцы спины в основном удерживают корпус стабильным.

Чем упражнение «доброе утро» отличается от румынской тяги?

Движение в этих упражнениях похожее: таз уходит назад, а корпус наклоняется вперед. Но в румынской тяге штангу держат в руках, а в упражнении «доброе утро» она лежит на плечах. Из-за этого корпус приходится активнее удерживать мышцами спины и кора.

Что лучше: вариант с гантелями или в Смите?

В версии с гантелью ее обычно держат у груди или двумя руками перед собой, как небольшой противовес. Дальше движение остается тем же: таз уходит назад, корпус наклоняется вперед, а спина остается нейтральной.

Тренажер Смита помогает удерживать штангу по фиксированной траектории, поэтому многим проще контролировать равновесие.