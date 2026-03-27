Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно есть и худеть: жиросжигающие продукты для снижения веса

Считать калории и постоянно себя ограничивать получается не у всех. Поэтому мы предлагаем добавить в рацион жиросжигающие продукты, которые помогут быстро прийти в форму.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Жиросжигающими продукты называют из-за их влияния на аппетит и обмен веществ. Они долго перевариваются, помогают избегать резких скачков сахара и сохраняют чувство сытости. За счет этого уменьшается количество перекусов и общее количество еды в течение дня — именно это и помогает постепенно снижать жировую прослойку в организме без жестких диет.

Яблочный уксус

Небольшое количество уксуса помогает сохранять чувство сытости после еды.
Небольшое количество уксуса помогает сохранять чувство сытости после еды.Источник: Freepik.com

Яблочный уксус влияет на уровень сахара после еды — за счет этого чувство голода возвращается медленнее. Это особенно заметно после углеводной пищи: выпечки, белого хлеба, пасты или сладостей. После таких продуктов чувство сытости часто проходит уже через 1−2 часа, и снова появляется желание что-то съесть.

Если добавлять уксус в воду или использовать в заправках для салатов, насыщение после еды держится дольше, и становится проще обходиться без перекусов. В итоге в течение дня съедается меньше, без жестких ограничений.

Рекомендуется добавлять 1−2 чайные ложки на стакан воды (200−250 мл). Пить лучше перед едой или вместе с ней. В заправках его можно смешивать с оливковым маслом и добавлять к овощам — так он не раздражает желудок. Важно не использовать его в чистом виде и не превышать дозировку, особенно при чувствительном ЖКТ.

Семена чиа

Чиа увеличиваются в объеме и помогают дольше не чувствовать голод.
Чиа увеличиваются в объеме и помогают дольше не чувствовать голод.Источник: Freepik

Семена чиа при контакте с жидкостью набухают и образуют плотную текстуру. За счет этого еда переваривается медленнее, и чувство сытости сохраняется дольше. Это особенно полезно в те периоды, когда тянет на сладкое или перекусы.

Дополнительно чиа содержат клетчатку и жирные кислоты, которые держат аппетит под контролем. Чиа можно добавлять в йогурт, кашу или делать на их основе пудинг. Достаточно 1−2 столовых ложек: этого хватает, чтобы увеличить объем блюда и сделать его более сытным без лишних калорий. Важно запивать или заранее замачивать семена, чтобы они не вызывали дискомфорт в желудке.

Кокосовое масло

Кокосовое масло помогает сделать прием пищи более сытным за счет жиров.
Кокосовое масло помогает сделать прием пищи более сытным за счет жиров.Источник: Freepik

Кокосовое масло содержит среднецепочечные жирные кислоты — они быстро усваиваются и не дают резкого падения энергии после еды. Особенно это заметно, если в рационе мало жиров. Например, завтрак из одних углеводов (каша, тосты) дает насыщение ненадолго, а добавление даже небольшого количества жира делает его более сытным и снижает тягу к перекусам в течение ближайших часов.

Достаточно 1 чайной ложки в день — например, добавить в кашу, кофе или использовать для приготовления. Важно не увеличивать общую калорийность, а заменять часть других жиров.

Крестоцветные овощи

Такие овощи позволяют есть больше по объему, но не переедать.
Такие овощи позволяют есть больше по объему, но не переедать.Источник: Freepik

Брокколи, цветная и брюссельская капуста занимают много места в тарелке, но при этом содержат мало калорий. За счет этого порция выглядит больше, а чувство насыщения приходит быстрее — даже если общий калораж остается прежним.

Дополнительно в них много клетчатки, поэтому еда переваривается медленнее. Это помогает дольше не чувствовать голод и снижает вероятность перекусов между приемами пищи.

Проще всего добавлять их к основным приемам пищи: в гарнир, салаты или запекать. Даже 150−200 граммов делают блюдо более сытным, не перегружая рацион лишними калориями.

Листовая зелень

Зелень увеличивает порцию и помогает контролировать аппетит.
Зелень увеличивает порцию и помогает контролировать аппетит.Источник: Freepik

Шпинат, рукола, разные виды салатов почти не влияют на калорийность рациона, но меняют сам прием пищи. За счет объема порция становится больше, поэтому нам становится проще наесться без добавки.

В зелени много клетчатки и воды, еда переваривается медленнее, а ощущение легкости после нее сохраняется дольше. Это снижает желание поесть что-нибудь еще сразу после основного приема пищи. Проще всего добавлять зелень к любым блюдам: в салаты, к гарнирам, в сэндвичи или сделать их основой тарелки.