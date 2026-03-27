Плоский живот без диет: 7 принципов питания, которые реально работают

Лучшие источники: куриная грудка, индейка, рыба, яйца, тофу, бобовые, нежирный творог, греческий йогурт. Белок имеет самый высокий термический эффект из всех нутриентов: на его переваривание тратится 20−30% полученных калорий (против 5−10% у углеводов и 0−3% у жиров). Это значит, что 100 ккал из белка «стоит» организму 20−30 ккал на переработку. Кроме того, белок снижает уровень грелина (гормона голода) — на 25% по сравнению с углеводной пищей.