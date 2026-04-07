Что есть весной, чтобы легче худеть: продукты, которые стоит добавить в рацион

Огурцы, редис, кабачки, сельдерей — продукты, в которых много воды и мало калорий. За счет этого они дают объем и помогают есть больше, не перегружая рацион. Такие овощи можно использовать как основу или дополнение к блюдам: добавлять в салаты, сочетать с белком, делать легкие гарниры. Например, заменить часть привычного гарнира на овощи или добавить их к основному блюду — порция становится больше, а калорийность остается ниже.