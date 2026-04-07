Что есть весной, чтобы легче худеть: продукты, которые стоит добавить в рацион

Весной необязательно садиться на диету, чтобы похудеть. Достаточно сделать рацион чуть легче и пересмотреть выбор продуктов.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Весной рацион естественным образом становится легче: появляется больше овощей, зелени и простых блюд. За счет этого проще снизить калорийность без жестких ограничений и не чувствовать постоянный голод. Если немного скорректировать питание, то вес начинает уходить быстро и без особого труда.

Зелень и листовые овощи

Листовые овощи увеличивают объем порции и помогают быстрее насыщаться без лишних калорий.Источник: Freepik

Зелень и листовые овощи дают большой объем в тарелке при минимальной калорийности. Шпинат, руккола, айсберг, петрушка, укроп — все это можно есть в довольно больших количествах, не перегружая рацион.

За счет объема такие продукты помогают быстрее почувствовать сытость. Если добавить их к привычным блюдам — например, к омлету, курице или рыбе — порция становится больше, а общая калорийность растет незначительно. Это помогает есть столько же по объему, но получать меньше калорий.

Проще всего использовать зелень как основу, например, делать салаты не как дополнением, а гарниром. Или добавлять зелень в горячие блюда — в гарниры, пасту, яйца.

Овощи с высоким содержанием воды

Овощи с высоким содержанием воды дают объем и помогают снизить калорийность рациона.Источник: Freepik

Огурцы, редис, кабачки, сельдерей — продукты, в которых много воды и мало калорий. За счет этого они дают объем и помогают есть больше, не перегружая рацион. Такие овощи можно использовать как основу или дополнение к блюдам: добавлять в салаты, сочетать с белком, делать легкие гарниры. Например, заменить часть привычного гарнира на овощи или добавить их к основному блюду — порция становится больше, а калорийность остается ниже.

Это особенно удобно в течение дня, когда появляется желание перекусить. Вместо чего-то калорийного можно добавить овощи с высоким содержанием воды — они дают ощущение сытости и помогают не переедать.

Белок в легких вариантах

Белок в каждом приеме пищи помогает дольше оставаться сытым и не переедать.Источник: Freepik

Белок замедляет переваривание пищи, поэтому насыщение держится дольше и не возникает резких скачков голода через 1−2 часа после еды. Если в приеме пищи есть белок, меньше тянет на быстрые перекусы вроде сладкого или выпечки.

Весной удобнее делать ставку на более легкие варианты: куриное филе, индейку, рыбу, яйца, творог, йогурт без добавок. Важны не только правильные продукты, но и способ приготовления — запекание, гриль или тушение без лишнего масла дают тот же уровень сытости, но без лишних калорий. Проще всего добавлять белок в каждое блюдо: омлет с зеленью на завтрак, салат с курицей или рыбой на обед, творог или йогурт как перекус.

Кисломолочные продукты

Творог, йогурт и кефир — удобный вариант для перекуса без тяжести.Источник: Freepik

Кефир, йогурт и творог — это один из самых простых способов не сорваться на перекусы между приемами пищи. Они быстро насыщают и при этом не дают тяжести.

Можно взять йогурт с собой, съесть творог вечером вместо сладкого или сделать легкий перекус, выпив стакан кефира. За счет этого проще не переедать на следующем приеме пищи.

Дополнительно их можно использовать как замену более калорийным продуктам: йогурт вместо десерта, кефир вместо сладких напитков, творог вместо плотного ужина. Такие замены почти не ощущаются, но заметно снижают общую калорийность.