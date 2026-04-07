3 привычки Тома Холланда и других звезд, чтобы не переедать вечером

Сильный аппетит вечером обычно связан не с самим ужином, а с тем, как проходит день. Пропущенные приемы пищи, быстрые перекусы, недостаток белка или слишком легкий рацион — все это приводит к тому, что к вечеру голод накапливается. Звездам эта проблема тоже знакомая, особенно при плотном графике и съемках. Но решают они ее по-разному: через режим, питание и привычки, которые помогают держать аппетит под контролем.
Том Холланд — баланс вместо диет
Том Холланд не сидит на жестких диетах и придерживается простого принципа: 80% нормального рациона, 20% — любимая еда. В его меню есть полноценные приемы пищи: овсянка с орехами и фруктами на завтрак, курица или рыба с овощами в обед, плюс перекусы вроде протеиновых коктейлей или орехов.
При этом он не исключает любимую еду — например, может спокойно съесть бургер или картофель фри. Но за счет того, что в течение дня есть полноценные приемы пищи, вечером не возникает состояния, когда хочется съесть все подряд.
Проблема вечернего переедания часто начинается с того, что день проходит без нормальной еды. Кофе вместо завтрака, быстрый перекус вместо обеда, длинные паузы между приемами пищи, из-за этого вечером появляется сильный голод. В таком состоянии уже сложно контролировать количество еды, поэтому появляется желание есть больше и быстрее. Если в течение дня есть хотя бы три нормальных приема пищи, то переедания можно избежать.
Кортни Кардашьян — чистый рацион и режим
Кортни Кардашьян делает ставку не только на режим, но и на состав рациона. Она практически исключила рафинированный сахар, почти не ест глютен и молочные продукты и строит питание на простых цельных продуктах: овощах, рыбе, курице, полезных жирах вроде авокадо.
За счет этого в течение дня нет резких скачков сахара в крови. Когда рацион состоит из сладкого, быстрых углеводов и полуфабрикатов, энергия сначала резко поднимается, а потом также быстро падает — именно в этот момент и появляется сильная тяга к еде, особенно вечером.
Дополнительно она придерживается режима: приемы пищи примерно в одно и то же время, без хаотичных перекусов. Это тоже влияет на аппетит — организм привыкает к графику, поэтому пропадает тяга к перекусам.
Гвинет Пэлтроу — ранний и легкий ужин
Гвинет Пэлтроу выстраивает питание вокруг окна приема пищи. Она часто придерживается интервального голодания, поэтому ужин проходит рано — около 18:00, а следующий прием пищи только утром.
При этом важен не только график, но и состав ужина. У нее это легкие блюда: овощи, рыба, зелень, иногда что-то вроде бургера из индейки без булки или салат с белком. Такая еда не перегружает ЖКТ, поэтому в теле чувствуется легкость.
Еще один момент — она не придерживается жестких запретов постоянно. Иногда Пэлтроу меняет рацион и может добавить хлеб на закваске или пасту, но базу оставляет прежней: простые продукты и понятный режим.