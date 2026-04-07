Айза, Нюша и Барановская: как спорт помог им пережить развод

В этот период у Айза стала много тренироваться. Она начала регулярно заниматься в зале: силовые упражнения с тренером, работа на ягодицы и спину, базовые движения вроде приседаний, выпадов, тяги. Добавила кардио, занималась на дорожке, делала интервальные тренировки, чтобы держать форму и не набирать вес на фоне стресса. Сама певица говорила, что это помогло ей пережить расставание. Со временем это стало привычкой. Сейчас Айза продолжает тренироваться на постоянной основе.