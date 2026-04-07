Айза, Нюша и Барановская: как спорт помог им пережить развод

After расставаний многие звезды начинают активно заниматься спортом и меняют образ жизни. Разбираем, как это помогает им пережить разрыв и что именно они делают.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После расставаний многие начинают больше заниматься собой, в этот период спорт выходит на первый план. Он помогает вернуться в форму, стать уверенней и наладить режим. Вспоминаем, как спорт помог звездам оправиться после расставания и вновь поверить в себя.

Айза — силовые тренировки

Источник: Соцсети

Айза и Гуф были вместе с 2008 по 2014 год, у них родился сын Сами. Разрыв получился тяжелым: она говорила об изменах и проблемах с зависимостями у бывшего мужа, после развода осталась без финансовой поддержки. Позже они пытались наладить отношения, но ничего не вышло.

В этот период у Айза стала много тренироваться. Она начала регулярно заниматься в зале: силовые упражнения с тренером, работа на ягодицы и спину, базовые движения вроде приседаний, выпадов, тяги. Добавила кардио, занималась на дорожке, делала интервальные тренировки, чтобы держать форму и не набирать вес на фоне стресса. Сама певица говорила, что это помогло ей пережить расставание. Со временем это стало привычкой. Сейчас Айза продолжает тренироваться на постоянной основе.

Агата Муцениеце — зал и бокс

Источник: Соцсети

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в 2020 году сопровождался конфликтами. Они обсуждали детали опеки, делили имущество. Агата говорила, что с Павлом тяжело жить, он слишком вспыльчивый и агрессивный. Актриса рассказывала о сложном периоде, после которого начала менять образ жизни. Одним из первых шагов стали регулярные тренировки.

Агата стала заниматься в зале: силовые нагрузки, упражнения на все тело, работа с тренером. Параллельно она добавила бокс — тренировки с грушей и спарринги помогли ей справиться со своими эмоциями.

В августе 2025 года Агата вышла замуж за Петр Дранга, а в декабре родила третьего ребенка. Она вернулась к тренировкам, чтобы восстановить форму после родов: снова зал, постепенное возвращение к нагрузкам и работа с телом. Тогда тренировки помогли ей пережить развод, а сейчас помогают восстановить форму после родов.

Нюша — тренировки после развода с Игорь Сивов

Источник: Соцсети

Нюша развелась с Игорем Сивовым в августе 2024 года после семи лет брака. У пары двое детей, и разрыв прошел спокойно, без скандалов, но сам период она позже называла тяжелым. В интервью певица говорила про измены и то, что отношения зашли в тупик.

После этого она постепенно вернулась к тренировкам. В расписании снова появились силовые упражнения, работа на пресс, спину и ноги, плюс растяжка. Нюша также делает упор на танцы — для нее это и часть работы, и полноценная нагрузка, которая помогает быстрее прийти в форму.

Сейчас она продолжает тренироваться и делится процессом в соцсетях. Спорт помогает ей держать форму после двух беременностей и легче проходить через разные трудности, которые случаются в жизни.

Юлия Барановская — спорт и строгий режим

Источник: Соцсети

Разрыв Юлии Барановской с Андреем Аршавиным в 2013 году долго обсуждали: на тот момент она осталась с тремя детьми, и ей пришлось полностью перестраивать жизнь, обеспечивать себя и детей. Она быстро вошла в рабочий ритм, начала сниматься на ТВ и уделять больше внимания себе, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

Юлия не уходит в экстремальные нагрузки, но тренируется почти каждый день: выполняет силовые тренировки в зале, пилатес, растяжку, иногда кардио. Такой формат помогает поддерживать форму и вписывается в плотный график. Спорт и сейчас остается частью ее жизни. Юлия постоянно тренируется, чтобы хорошо чувствовать себя в свои 45 лет, заботиться о детях и много путешествовать.