Почему берпи так тяжело даются: 3 фишки, которые это исправят

Многие не любят берпи, потому что упражнение слишком быстро выматывает. Показываем, что можно изменить, чтобы стало легче.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Во время берпи быстро сбивается дыхание, может темнеть в глазах и появляется ощущение, что не хватает воздуха уже через несколько повторений. Из-за этого упражнение часто бросают, хотя оно одно из самых эффективных: нагружает сразу все тело, разгоняет пульс и хорошо сжигает калории. Хорошая новость в том, что это можно исправить — несколько простых приемов помогают выполнять берпи намного легче и дольше держать темп.

Убрать лишнюю амплитуду

Источник: Freepik

Берпи становится трудно выполнять из-за лишней амплитуды. Частая ошибка — пытаться сделать высокий прыжок вверх, резкий выброс ног назад, глубокий провал в планке. На это уходит больше сил, быстрее подскакивает пульс, и уже через несколько повторений появляется сильная одышка.

На практике можно сильно упростить движение. Вместо прыжка — небольшой подъем на носки или легкий отрыв от пола. Ноги назад можно не выбрасывать, а мягко ставить или даже поочередно, если тяжело. В планке не нужно проваливаться вниз — достаточно ровного положения без лишней глубины. За счет этого снижается нагрузка на дыхание и ноги не «забиваются» так быстро.

Правильно дышать

Источник: Freepik

Одышка в берпи чаще всего появляется из-за сбитого дыхания. В этом случае резко подскакивает пульс, появляется одышка, может закружиться голова. Это происходит, если задерживать дыхание в планке или делать хаотичные вдохи и выдохи.

Чтобы этого избежать, важно привязать дыхание к движению:

  • при переходе вниз (в планку) — спокойный вдох;
  • при подъеме вверх — активный выдох;
  • в верхней точке не делать паузу, сразу переходить к следующему повторению.

Чтобы научиться контролировать дыхание, лучше сначала замедлить темп и сделать 5−6 повторений, концентрируясь только на вдохе и выдохе. Когда появляется стабильный ритм, его уже проще удерживать даже при ускорении.

От этого напрямую зависит выносливость: если дыхание ровное, можно делать больше повторений подряд без резкого упадка сил.

Делать короткие подходы

Источник: Freepik

Основная ошибка — пытаться сделать как можно больше берпи подряд. Уже через несколько повторений пульс резко растет, дыхание сбивается, и каждое следующее движение дается тяжелее предыдущего. В итоге упражнение быстро изматывает и приходится останавливаться.

Намного проще сразу задать себе комфортный темп и работать небольшими промежутками. Например, делать по 5−7 берпи, затем короткая пауза на 10−15 секунд, чтобы восстановить дыхание, и снова повтор. Это поможет держать темп и не доводить себя до состояния, когда уже не хватает воздуха.

Как выполнять берпи:

  1. Встать прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Опуститься в присед и поставить ладони на пол перед собой.
  3. Шагом или мягким прыжком уйти в планку (корпус ровный, без провала в пояснице).
  4. Из планки вернуть ноги к рукам.
  5. Подняться (можно без прыжка или с легким отрывом от пола).

Если упражнение дается тяжело, его делают проще: вместо прыжков переходят на шаг назад и вперед, не уходят в глубокий присед и поднимаются без прыжка. Это снижает нагрузку.