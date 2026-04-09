5 привычек, которые уменьшают стресс и возвращают спокойствие

Оптимальный ориентир — 7−8 часов сна и стабильный режим. Когда организм привыкает засыпать и просыпаться в одно и то же время, он быстрее восстанавливается и легче справляется с нагрузками. Начать можно с базовых привычек: зафиксировать время подъема и отхода ко сну хотя бы в будни. Даже без идеальных условий это уже снижает усталость и делает стресс менее выраженным.