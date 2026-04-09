5 привычек, которые уменьшают стресс и возвращают спокойствие

Во время стресса в организме повышается уровень кортизола и адреналина, учащается пульс, мышцы остаются в постоянном напряжении, а сон становится поверхностным. Из-за этого хуже восстанавливается энергия, сложнее концентрироваться, усиливается тревожность и даже может расти аппетит или, наоборот, пропадать.
Если такое состояние затягивается, тело не успевает возвращаться в нормальный режим, из-за чего накапливается усталость. Поэтому важно не игнорировать эти сигналы, а вовремя снижать нагрузку на нервную систему — с помощью простых действий, про которые мы расскажем в статье.
Двигаться не менее 150 минут в неделю
Физическая активность — один из самых быстрых способов снизить уровень стресса на уровне тела. Даже 150 минут в неделю (примерно 20−30 минут в день) помогают снизить уровень кортизола и запустить выработку эндорфинов — за счет этого уменьшается напряжение и становится легче в эмоциональном плане.
Необязательно идти в зал или делать сложные тренировки. Подойдет быстрая ходьба, плавание, йога или даже домашние упражнения без оборудования. Важна не интенсивность, а регулярность: когда тело двигается каждый день, оно быстрее «сбрасывает» накопленное напряжение и лучше восстанавливается.
Чтобы внедрить эту привычку, достаточно начать с 10−15 минут в день и постепенно довести до нужного объема. Удобнее всего привязать движение к рутине: прогулка после работы, зарядка утром или активный перерыв днем.
Делать дыхательные практики по 5−10 минут
При стрессе дыхание становится частым и поверхностным, из-за чего организм получает сигнал, что напряжение продолжается. Медленное дыхание, наоборот, снижает активность нервной системы: пульс постепенно замедляется, мышцы начинают расслабляться, уходит ощущение внутренней суеты.
Достаточно 5−10 минут в день. Самый простой вариант — медленный вдох через нос на 4 счета и длинный выдох на 6−8. Важно именно удлинять выдох: так быстрее снижается уровень возбуждения, и тело переходит в более спокойное состояние.
Нормализовать сон и режим
Недостаток сна только усиливает стресс: повышается уровень кортизола, нервная система становится более чувствительной, а восстановление замедляется. Даже одна-две ночи с плохим сном уже могут усилить тревожность и снизить концентрацию.
Оптимальный ориентир — 7−8 часов сна и стабильный режим. Когда организм привыкает засыпать и просыпаться в одно и то же время, он быстрее восстанавливается и легче справляется с нагрузками. Начать можно с базовых привычек: зафиксировать время подъема и отхода ко сну хотя бы в будни. Даже без идеальных условий это уже снижает усталость и делает стресс менее выраженным.
Следить за питанием и не пропускать приемы пищи
При длительном стрессе уровень сахара в крови начинает «прыгать»: если пропускать приемы пищи, усиливаются усталость, раздражительность и тревожность. Организм воспринимает это как дополнительную нагрузку, и напряжение только усиливается.
Базовый ориентир — 3−4 приема пищи в день без больших перерывов. Важно, чтобы в рационе были белки, сложные углеводы и жиры: такая комбинация дает энергию и не вызывает резких спадов.
Ограничить экранное время на 1−2 часа в день
Постоянный поток новостей, сообщений и уведомлений держит нервную систему в напряжении. Мозг не успевает «отключиться», из-за чего уровень возбуждения остается высоким даже в спокойной обстановке.
Достаточно сократить экранное время хотя бы на 1−2 часа в день, особенно вечером. Даже небольшой промежуток времени без телефона снижает нагрузку: уменьшается поток стимулов, мозг быстрее переключается в спокойный режим. Уже через несколько дней становится заметно, что легче засыпать и меньше ощущается фоновое напряжение.