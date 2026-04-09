5 упражнений для спины, чтобы убрать сутулость и расправить плечи

Мы привыкли, что красивая спина — это про генетику или долгие часы в спортзале. Но на самом деле достаточно регулярно выполнять несколько простых движений, чтобы укрепить мышцы и расправить плечи. В нашей статье пять упражнений, которые помогут сделать спину сильной, а осанку — королевской.
Кошачья спина
Это упражнение разминает позвоночник, снимает напряжение с мышц спины и шеи, улучшает подвижность позвонков. Особенно полезно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Правильная техника:
- Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под тазобедренными суставами.
- На выдохе медленно округлите спину, опуская голову и копчик вниз. Почувствуйте, как растягиваются мышцы спины.
- На вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову и копчик вверх. Следите, чтобы движение шло от позвоночника, а не только от шеи.
- Повторите 10−12 раз, следите за дыханием и двигайтесь плавно, без рывков.
Каждый позвонок должен чувствоваться отдельно. Это упражнение — идеальная утренняя разминка для спины.
Супермен
Это упражнение отлично прорабатывает мышцы-разгибатели позвоночника, которые удерживают спину прямой. Регулярное выполнение помогает убрать сутулость и укрепить поясницу.
Техника выполнения:
- Лягте на живот, руки вытянуты вперед, ноги прямые.
- На выдохе одновременно поднимите руки, грудь и ноги от пола. Старайтесь не запрокидывать голову — взгляд направлен вниз.
- Задержитесь в верхней точке на 2−3 секунды, чувствуя напряжение в спине и ягодицах.
- Медленно опуститесь в исходное положение.
- Повторите 10−12 раз.
Не стремитесь подняться как можно выше — важнее стабильность и контроль. Если чувствуете боль в пояснице, уменьшите амплитуду или начните с подъема только рук или только ног.
Поза ребенка с вытяжением
Это упражнение не столько укрепляет, сколько расслабляет и растягивает мышцы спины, особенно в области поясницы и плеч. Идеально для завершения тренировки или в конце рабочего дня.
Как выполнять правильно:
- Встаньте на колени, сядьте на пятки.
- На выдохе медленно наклонитесь вперед, опуская грудную клетку на бедра, а лоб — на пол. Руки вытяните вперед или положите вдоль тела.
- Дышите ровно, чувствуя, как растягивается позвоночник. Постарайтесь расслабить мышцы спины и плеч.
- Задержитесь в позе на 30−60 секунд, затем медленно поднимитесь.
Если не удается опустить таз на пятки, подложите под них сложенное одеяло. Не нужно давить на позвоночник — мягкое вытяжение важнее силы.
Отведение рук в наклоне
Это упражнение прорабатывает мышцы верхней части спины, которые отвечают за красивое положение плеч. Если вы сутулитесь, эти мышцы ослаблены и нуждаются в укреплении.
Правильная техника:
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите в каждую руку небольшие гантели (1−2 кг) или бутылки с водой.
- Наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой. Колени слегка согнуты, таз отведен назад.
- На выдохе разведите руки в стороны, поднимая их до уровня плеч. Локти слегка согнуты, кисти направлены вниз.
- Задержитесь на секунду в верхней точке, чувствуя работу мышц между лопатками.
- Медленно опустите руки в исходное положение.
- Повторите 12−15 раз.
Не поднимайте руки выше плеч — это снижает нагрузку на нужные мышцы. Спина должна оставаться прямой, корпус неподвижным. Движение происходит только в плечевых суставах.
Планка с касанием плеча
Это упражнение не только укрепляет спину, но и учит её работать в связке с прессом и плечами. Оно помогает развить стабильность корпуса, которая необходима для красивой осанки.
Как делать:
- Встаньте в планку на прямых руках. Ладони под плечами, тело — прямая линия от макушки до пяток.
- Сохраняя таз неподвижным, оторвите правую руку от пола и коснитесь ею левого плеча.
- Верните руку на пол и повторите на другую сторону.
- Выполняйте движение в умеренном темпе, не позволяя корпусу раскачиваться.
- Сделайте 12−15 касаний на каждую сторону.
Если сложно удержать равновесие, поставьте ноги чуть шире — это увеличит площадь опоры. Не прогибайтесь в пояснице и не поднимайте таз вверх.
Регулярное выполнение этих пяти упражнений (3−4 раза в неделю) поможет укрепить мышцы спины, улучшить осанку и избавиться от сутулости. Уже через пару недель плечи расправятся, шея перестанет болеть, а походка станет более легкой и свободной.