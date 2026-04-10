Зачем звезды бегают марафоны: опыт Памелы Андерсон, Опры и других

Марафон для звезд давно перестал быть просто спортивным челленджем. За решением выйти на дистанцию обычно стоит личная причина: кто-то хочет привести себя в форму, кто-то — справиться с внутренними переживаниями, а кто-то — использовать свою известность, чтобы помочь другим.
Опра Уинфри — Марафон морских пехотинцев
В 1994 году, за несколько месяцев до своего 40-летия, Опра Уинфри решила пробежать марафон — без спортивного бэкграунда и с лишним весом, о котором сама говорила. Она выбрала Марафон морских пехотинцев в Вашингтоне — один из самых массовых и доступных стартов для любителей, куда часто выходят новички.
Дистанцию в 42 км она преодолела за 4 часа 29 минут. Этот результат быстро разошелся по медиа и получил название «время Опры» — ориентир для тех, кто бежит свой первый марафон. Подготовка помогла ей похудеть, она потеряла около 30 кг. На марафон она решилась из-за того, что это было в ее списке того, что нужно успеть сделать до 40 лет.
После этого Опра не стала бегать марафоны, вместо этого она выбрала ходьбу. Она продолжала тренироваться, участвовала в благотворительных активностях и не раз говорила, что тот марафон стал для нее одним из самых сложных, но важных испытаний.
Памела Андерсон — марафон ради благотворительности
В 2013 году Памела Андерсон вышла на старт Нью-Йоркского марафона практически без подготовки. Она мало тренировалась и уже во время забега столкнулась с болью в ноге, но решила не сходить с дистанции. Рядом с ней был ее брат Джерри, который поддерживал ее на протяжении всего пути.
Несмотря на травму и сложное состояние, Андерсон дошла до финиша за 5 часов 41 минуту. Для нее это было важно, потому что актриса хотел поддержать благотворительный проект и привлечь к нему внимание окружающих — она бежала, чтобы собрать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити.
После марафона Памела признавалась, что это был одно из самых тяжелых испытаний в ее жизни. Но именно так она хотела привлечь внимание к проблеме и показать, что готова идти до конца ради своей цели.
Райан Рейнольдс — марафон ради борьбы с болезнью Паркинсона
Райан Рейнольдс вышел на старт Нью-Йоркского марафона из-за темы, которая напрямую касается его жизни. Его отец страдал болезнью Паркинсона и умер в 2015 году после длительной борьбы с ней. Актер решил использовать свою известность, чтобы поддержать профильные фонды и привлечь внимание к проблеме.
Подготовка далась ему тяжело — Рейнольдс не раз шутил, что марафон оказался куда сложнее, чем он ожидал. Тем не менее дистанцию он прошел за 3 часа 50 минут, что для любителя считается сильным результатом. После финиша он говорил о том, что это был изматывающий опыт, но ради цели он был готов на такие нагрузки. Этот забег стал для него способом говорить о болезни и поддержать тех, кто с ней сталкивается.