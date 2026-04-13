СберПрайм Казанский марафон 2026 преодолел отметку в 40 000 регистраций

Соревнования пройдут в привычном трехдневном формате. Программа откроется 1 мая забегами для детей. На следующий день, 2 мая, участников ждут дистанции на 3 и 10 километров. Кульминацией станет 3 мая, когда состоятся полумарафон и классический марафон. Трасса, как и раньше, пройдет мимо главных достопримечательностей города, соединяя спорт с архитектурой.
География участников впечатляет: на марафон зарегистрировались граждане 37 государств. Помимо россиян, забег привлечет атлетов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Германии, Кении, Турции, Норвегии, Армении, Малайзии, Грузии, Израиля, Сербии, Финляндии, Эфиопии, ЮАР, Японии, Филиппин, Туркмении, Румынии, Португалии, Пуэрто-Рико, Китая, Иордании, Ирана, Испании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов и Катара.
Среди российских регионов лидеры по числу заявок — Республика Татарстан (8127 человек), Москва (7582), Московская область (2358), Санкт-Петербург (2238) и Свердловская область (1044).
«Мы видим, как марафон ежегодно расширяет свою аудиторию и укрепляет позиции на спортивной карте страны. Более 40 тысяч регистраций — это показатель доверия участников и результат системной работы команды. Наша задача — не только расти количественно, но и развивать качество события: трассу, сервис и общий опыт для каждого участника», — отметил Вадим Янгиров, директор СберПрайм Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
Интерес к марафону растет: в 2025 году на старт вышло около 35 тысяч человек, что стало историческим рекордом. В 2026 году организаторы планируют побить этот результат и закрепить за событием репутацию одного из самых массовых и популярных в России.
Для этого команда постоянно улучшает инфраструктуру, модернизирует трассу и расширяет программу, стремясь оправдать ожидания бегунов с разным уровнем подготовки.
Напомним, СберПрайм Казанский марафон стартует 1 мая с детских забегов. В субботу, утром стартуют участники дистанции 10 км, днем — 3 км. А вечером организаторы готовят масштабную паста-пати и традиционные Парад наций и концерт. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет Чемпионат России по марафону, который стартует 3 мая. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные атлеты из зарубежных стран.
За ходом соревнований можно будет следить в эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ. На трассе организуют пункты питания и зоны поддержки. Активности представят и партнеры: экосистема Сбера, включая СберПрайм, и сервис Самокат. Помощь в подготовке окажет ИИ-помощник ГигаЧат, который даст советы по тренировкам и питанию. Все зарегистрированные участники старше 18 лет, согласившиеся с условиями, будут автоматически застрахованы СберСтрахованием жизни от травм на время забега.
Получить стартовые пакеты будет возможно с 30 апреля. Тогда же начнет работу спортивная выставка, где будет представлено множество брендов и партнерские активности, которые 2 и 3 мая переедут в стартовый городок, где разместятся фуд-корт и зона трансляция марафона.
Регистрация на Казанский марафон 2026 года уже открыта на сайте kazan.run. Присоединиться к событию могут все — от начинающих любителей до опытных марафонцев.