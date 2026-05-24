Как Опра Уинфри тренируется и держит себя в форме в свои 72 года

Многие считают, что после 60 лет поддерживать форму уже невозможно. Опра Уинфри доказывает обратное. Она прошла долгий путь: десятилетиями боролась с лишним весом, пробовала разные диеты, критиковала препараты для похудения, а потом сама начала их принимать. Сегодня у нее есть четкая система, которая работает. В этой статье поделимся тремя главными правилами Опры, которые помогают ей оставаться в форме после 70.
Тренировки шесть дней в неделю без выходных
Опра занимается с тренером около двух часов шесть дней в неделю. В ее расписании — хайкинг (прогулки по пересеченной местности), кардио и силовые тренировки. Из кардио она предпочитает беговую дорожку, велотренажер, степпер и лыжный тренажер. В день рождения она показала кардиосессию, которая включала бег на дорожке, велотренажер и вертикальный климбер.
За два года до этого Опра перенесла операцию на коленях. После этого она решила добавить в программу силовые упражнения. По ее словам, с возрастом гибкость и сила становятся самыми важными вещами, особенно для женщин. На видео она выполняет становую тягу, планку с отягощением и другие упражнения.
О существовании становой тяги Опра узнала от певицы Адель. В интервью 2021 года она сделала вид, что понимает, о чем речь, хотя на самом деле не знала этого упражнения. Сейчас она признается, что до уровня Адель ей далеко, но она точно чувствует себя сильнее, чем раньше.
Питание без запретов, но с двумя правилами
В питании Опра придерживается системы WW. Суть простая: каждый продукт имеет определенное количество баллов, и строгих запретов нет. Хочешь съесть торт — ешь, но он будет стоить много баллов. Хочешь салат — он почти ничего не стоит. Опра — давний амбассадор этой программы и даже акционер компании.
У нее есть два главных правила. Первое: последний прием пищи — до 16:00. Второе: в день нужно выпивать около 3,5 литра воды. При этом она не отказывается от хлеба и сладкого.
Отдельная история — препараты для похудения. Раньше Опра называла их легким путем для слабовольных. Но в 2023 году призналась, что принимает семаглутид («Оземпик»). Ей нужно было доказать себе, что она справляется, и она не хотела, чтобы люди говорили, будто она пошла легким путем.
Когда Опра попробовала отменить препарат, она набрала 20 кг. В итоге она нашла собственную формулу: сочетание препарата, ежедневного хайкинга и силовых тренировок вернуло ей тело, которое было у нее во времена марафонских забегов.
Осознанный подход без самообмана
Сегодня Опра Уинфри — пример того, как можно осознанно подходить к здоровью в любом возрасте. Она не пытается выглядеть на 20 лет, но делает все, чтобы оставаться сильной и мобильной. Два года назад она не знала, что такое становая тяга, и с трудом удерживала планку 10 секунд. Сегодня она выполняет эти упражнения с отягощением и чувствует себя прекрасно.
Главный урок от Опры Уинфри прост: не бывает легких путей. Есть ежедневная работа, честность перед собой и умение адаптироваться к новым обстоятельствам. Даже в 72 года.