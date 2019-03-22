Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией
Тибо не падает духом.
Тибо не падает духом.
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам после грубой ошибки в отборочном матче Евро-2020 с Россией (3:1).
«Мы всегда учимся на ошибках. Рад, что набрали три очка, у нас классная атмосфера в команде. Спасибо болельщикам за поддержку! Держим курс на Кипр», — твитнул Куртуа.
Следующий матч сборная Бельгии проведет на Кипре 24 марта.
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