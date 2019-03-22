Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам после грубой ошибки в отборочном матче Евро-2020 с Россией (3:1).

«Мы всегда учимся на ошибках. Рад, что набрали три очка, у нас классная атмосфера в команде. Спасибо болельщикам за поддержку! Держим курс на Кипр», — твитнул Куртуа.