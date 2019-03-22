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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией

Тибо не падает духом.

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Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам после грубой ошибки в отборочном матче Евро-2020 с Россией (3:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы всегда учимся на ошибках. Рад, что набрали три очка, у нас классная атмосфера в команде. Спасибо болельщикам за поддержку! Держим курс на Кипр», — твитнул Куртуа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч сборная Бельгии проведет на Кипре 24 марта.

Андрей Санталов

Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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