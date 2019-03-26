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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Пепе наступил на ногу игроку сборной Сербии

И получил за это только желтую.

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Источник: AP 2019

Неприятный эпизод случился в матче квалификации Евро-2020 Португалия — Сербия. Защитник португальцев Пепе, пытаясь остановить Душана Тадича, наступил ему на ногу.

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Судья Шимон Марчиняк посчитал, что здесь нет повода для удаления, и показал нарушителю желтую карточку.

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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об этом эпизоде так.

«Пепе — главная мразь современного футбола, конечно…».

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Португалия потеряла из-за травмы Криштиану Роналду еще в первом тайме и сыграла второй матч подряд вничью — 1:1.

Андрей Санталов

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