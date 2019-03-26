Пепе наступил на ногу игроку сборной Сербии
И получил за это только желтую.
И получил за это только желтую.
Неприятный эпизод случился в матче квалификации Евро-2020 Португалия — Сербия. Защитник португальцев Пепе, пытаясь остановить Душана Тадича, наступил ему на ногу.
Судья Шимон Марчиняк посчитал, что здесь нет повода для удаления, и показал нарушителю желтую карточку.
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об этом эпизоде так.
«Пепе — главная мразь современного футбола, конечно…».
Португалия потеряла
Андрей Санталов