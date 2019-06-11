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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты сборной Бельгии надели килты и сыграли на волынках (видео)

Готовятся к матчу с Шотландией.

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Источник: РИА "Новости"

Миши Батшуайи и Торган Азар из сборной Бельгии взяли уроки игры на волынках. Для этого футболистам сперва пришлось надеть килты.

Обучением игроков занялся Эрик Реми из ансамбля Ypres Surrey Pipes & Drums.

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— Думаю, нам лучше остаться в футболе, — заметил в конце занятия Азар.

— Да, волынки надо оставить шотландцам, а нам играть в футбол, — согласился с ним Батшуайи.

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Сборная Бельгии сыграет с Шотландией 11 июня. Бельгийцы лидируют в группе I отбора на Евро-2020 после трех туров, опережая Россию и Шотландию на три очка.

Андрей Санталов

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