Футболисты сборной Бельгии надели килты и сыграли на волынках (видео)
Готовятся к матчу с Шотландией.
Готовятся к матчу с Шотландией.
Миши Батшуайи и Торган Азар из сборной Бельгии взяли уроки игры на волынках. Для этого футболистам сперва пришлось надеть килты.
Обучением игроков занялся Эрик Реми из ансамбля Ypres Surrey Pipes & Drums.
— Думаю, нам лучше остаться в футболе, — заметил в конце занятия Азар.
— Да, волынки надо оставить шотландцам, а нам играть в футбол, — согласился с ним Батшуайи.
Сборная Бельгии сыграет с Шотландией 11 июня. Бельгийцы лидируют в группе I отбора на Евро-2020 после трех туров, опережая Россию и Шотландию на три очка.
Андрей Санталов