Футболисты сборной Бельгии надели килты и сыграли на волынках (видео)

Источник: РИА "Новости"

Миши Батшуайи и Торган Азар из сборной Бельгии взяли уроки игры на волынках. Для этого футболистам сперва пришлось надеть килты.



Обучением игроков занялся Эрик Реми из ансамбля Ypres Surrey Pipes & Drums.

— Думаю, нам лучше остаться в футболе, — заметил в конце занятия Азар.



— Да, волынки надо оставить шотландцам, а нам играть в футбол, — согласился с ним Батшуайи.