Рамосу дали желтую за празднование гола, но судья потом извинился (фото)

Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 (2:1). Первый гол в игре забил капитан испанцев Серхио Рамос. Защитник «Реала» после забитого пенальти подбежал к ближайшей камере и жестом показал очки. Судья Дениз Айтекин посчитал, что Рамос провоцирует румынских болельщиков, и показал ему желтую карточку.

«Я посвятил этот гол своему племяннику, который носит очки — так же, как и я. Хотел показать ему, что нет ничего страшного в том, чтобы ходить в очках.



Я показал это камере. Судья понял и извинился за карточку, он сожалел о своем решении», — рассказал после матча Рамос.



Для защитника этот гол стал 21-м за сборную Испании.



Испанцы после 5 матчей в группе F набрали 15 очков и занимают первое место.



Андрей Санталов