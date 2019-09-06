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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамосу дали желтую за празднование гола, но судья потом извинился (фото)

Серхио все объяснил.

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Источник: Reuters

Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 (2:1). Первый гол в игре забил капитан испанцев Серхио Рамос.

Защитник «Реала» после забитого пенальти подбежал к ближайшей камере и жестом показал очки. Судья Дениз Айтекин посчитал, что Рамос провоцирует румынских болельщиков, и показал ему желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я посвятил этот гол своему племяннику, который носит очки — так же, как и я. Хотел показать ему, что нет ничего страшного в том, чтобы ходить в очках.

Я показал это камере. Судья понял и извинился за карточку, он сожалел о своем решении», — рассказал после матча Рамос.

Для защитника этот гол стал 21-м за сборную Испании.

Испанцы после 5 матчей в группе F набрали 15 очков и занимают первое место.

Андрей Санталов

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